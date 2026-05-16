V J-Hope ficam em choque com menção de Drake ao BTS em 'Iceman') foi surpreendido durante o Festival de Cannes ao receber uma Palma de Ouro honorária, prêmio equivalente ao reconhecimento pelo conjunto da carreira no tradicional evento francês.

V J-Hope ficam em choque com menção de Drake ao BTS em ' Iceman ') foi surpreendido durante o Festival de Cannes ao receber uma Palma de Ouro honorária, prêmio equivalente ao reconhecimento pelo conjunto da carreira no tradicional evento francês.

Visivelmente emocionado, o ator segurou as lágrimas ao subir ao palco e declarou, "" em francês diante da plateia, recebendo aplausos intensos do público presente em Cannes. Travolta também agradeceu ao diretor do festival, Thierry Frémaux, revelando que sequer imaginava que seu novo filme seria selecionado para o evento.

"E quando Thierry disse que ele não apenas havia sido aceito, mas que faria história por ser o primeiro filme selecionado tão cedo, eu chorei como um bebê"





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