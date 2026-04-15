Vídeo Revela Momento de Policial Militar Atirando em Casal em Cariacica: Governador Suspende Policiais Envolvidos

Um vídeo divulgado mostra o momento em que o policial militar Luiz Gustavo Xavier do Vale atira em um casal de mulheres em Cariacica, Espírito Santo. O governador Ricardo Ferraço suspendeu todos os policiais envolvidos e anunciou medidas para afastar os responsáveis. O policial já tinha um histórico de denúncias e o caso está sob investigação.

Um novo vídeo chocante revela o momento em que o policial militar Luiz Gustavo Xavier do Vale, preso pela morte de Daniele Toneto, 45 anos, e Francisca Chaguiana Dias Viana, 31 anos, em Cariacica , Espírito Santo, atira contra o casal de mulheres. O incidente, ocorrido em 8 de abril, expõe a brutalidade e a violência que culminaram na morte das vítimas.

Luiz Gustavo, que entrou na corporação em abril de 2008, já acumula um histórico preocupante, com diversas denúncias que incluem agressão em uma boate, o ferimento de um homem em uma abordagem e, ainda, é acusado pela morte de uma mulher trans. O vídeo recém-divulgado detalha a ação, mostrando o policial fardado, em horário de serviço, aproximando-se das vítimas e efetuando os disparos a queima-roupa. Após o crime, Luiz Gustavo foi preso em flagrante. A conduta dos colegas de trabalho que estavam presentes no momento e não intervieram também está sendo investigada, aumentando a gravidade da situação.

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, já anunciou a suspensão total de todos os policiais militares envolvidos no assassinato. Ele afirmou que essa atitude é inaceitável e desonra a farda da PM, garantindo que medidas serão tomadas para afastar os envolvidos de suas responsabilidades, tanto nas atividades operacionais quanto nas administrativas. As armas dos policiais também serão recolhidas.

A repercussão do caso tem sido intensa, com a sociedade clamando por justiça e rigor na punição dos responsáveis. O histórico do policial, com denúncias que remontam a 2020, demonstra um padrão de comportamento problemático e a necessidade de uma análise profunda sobre os critérios de seleção e acompanhamento dos policiais militares.

A investigação em curso, conduzida pela Corregedoria da Polícia Militar, busca esclarecer todos os detalhes do ocorrido e responsabilizar os envolvidos, incluindo a apuração da conduta dos demais policiais presentes no local e a autorização para a saída do policial da função administrativa. O caso expõe a necessidade urgente de reformar as políticas de segurança pública e de promover uma cultura de respeito aos direitos humanos dentro da corporação. A sociedade espera que a justiça seja feita e que medidas sejam tomadas para evitar que tragédias como essa se repitam.





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