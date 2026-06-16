Áustria vence Jordânia por 2 a 1 na estreia do Grupo J da Copa do Mundo 2026

Na manhã de 16 para 17 de junho, Áustria bate Jordânia 2 a 1 no Estádio da Baía de São Francisco, com transmissão pela TV Globo e demais canais. Jogo decisivo da primeira rodada do Grupo J.
Na madrugada de terça‑feira (16) para quarta (17) de junho de 2026, a seleção da Jordânia enfrentou a seleção da Áustria em partida válida pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo, realizada no Estádio da Baía de São Francisco, localizado em San Francisco, nos Estados Unidos.
O confronto, marcado para as 01h00 (horário de Brasília), foi transmitido simultaneamente pelas principais plataformas de TV aberta e paga, incluindo TV Globo, SporTV, NSports, CazéTV e Globoplay, garantindo amplo acesso ao público brasileiro. A partida foi marcada por uma narrativa de contrastes: de um lado, a equipe austríaca chegou ao torneio com um plantel composto em grande parte por jogadores que atuam nas principais ligas europeias, trazendo experiência de clubes de elite e uma identidade tática consolidada ao longo dos últimos ciclos.
Do outro, a Jordânia, que recentemente celebrou sua primeira classificação à fase final da competição, entrou em campo motivada por um espírito de superação e disciplina tática, buscando surpreender os adversários tradicionais do Grupo J. A seleção austríaca entrou em campo com um esquema bem estruturado, comandado pelo técnico que optou por um 4‑3‑3 clássico, contando com a solidez defensiva de Philipp Mwene, Philipp Lienhart, David Alaba e Konrad Laimer. No meio‑campo, Xaver Schlager e Nicolas Seiwald atuaram como articuladores, enquanto Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch e Romano Schmid foram responsáveis pela criação de jogadas ofensivas e pela finalização.
O ataque contou ainda com a presença de Marko Arnautovic, experiente atacante que tem atuado em grandes ligas europeias e traz consigo a bagagem de partidas decisivas. Por sua vez, a Jordânia escalou um grupo de jogadores que, embora menos conhecidos no cenário europeu, mostraram grande coesão durante as eliminatórias asiáticas.
O onze titular incluiu Yazeed Abulaila, Ihsan Haddad, Abdallah Nasib, Saed Al‑Rosan, Yazan Al‑Arab e Mohannad Abu Taha na linha defensiva, enquanto Noor Al‑Rawabdeh, Nizar Al‑Rashdan e Mahmoud Al‑Mardi comandaram o meio‑campo, e Musa Al‑Taamari e Ali Olwan lideraram o ataque, buscando transformar a disciplina tática em oportunidades de gol. O jogo, que acabou com vitória sefa da Áustria por 2 a 1, foi marcado por momentos de alta intensidade e por lances que reforçaram a importância da experiência em partidas de grande pressão.
O primeiro gol austríaco veio ainda nos primeiros 15 minutos, quando David Alaba aproveitou um cruzamento perfeito de Philipp Mwene, batendo de cabeça e marcando o que seria o golaço de abertura. A Jordânia reagiu rapidamente, encontrando o empate aos 27 minutos por meio de um belo chute de fora da área de Ali Olwan, que aproveitou um espaço deixado na defesa austríaca.
No segundo tempo, a Áustria retomou o controle do ritmo e, aos 68 minutos, Marcel Sabitzer recebeu um passe preciso de Xaver Schlager e finalizou com frieza, garantindo a vitória da equipe europeia. Apesar do resultado, a Jordânia saiu do confronto com a confiança de que sua disciplina tática e a vontade de superar expectativas continuam sendo seus principais atributos, além de ter demonstrado que pode ser uma ameaça real dentro do Grupo J. A partida ainda reforça a crescente competitividade do torneio, onde seleções de diferentes continentes se enfrentam em um cenário global cada vez mais equilibrado, prometendo emoções intensas nas próximas rodadas
Copa Do Mundo 2026 Áustria Jordânia Grupo J Estádio Da Baía De São Francisco
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