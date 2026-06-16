Áustria vence Jordânia por 2 a 1 na estreia do Grupo J da Copa do Mundo 2026

Na manhã de 16 para 17 de junho, Áustria bate Jordânia 2 a 1 no Estádio da Baía de São Francisco, com transmissão pela TV Globo e demais canais. Jogo decisivo da primeira rodada do Grupo J.

Na madrugada de terça‑feira (16) para quarta (17) de junho de 2026, a seleção da Jordânia enfrentou a seleção da Áustria em partida válida pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo, realizada no Estádio da Baía de São Francisco, localizado em San Francisco, nos Estados Unidos.

O confronto, marcado para as 01h00 (horário de Brasília), foi transmitido simultaneamente pelas principais plataformas de TV aberta e paga, incluindo TV Globo, SporTV, NSports, CazéTV e Globoplay, garantindo amplo acesso ao público brasileiro. A partida foi marcada por uma narrativa de contrastes: de um lado, a equipe austríaca chegou ao torneio com um plantel composto em grande parte por jogadores que atuam nas principais ligas europeias, trazendo experiência de clubes de elite e uma identidade tática consolidada ao longo dos últimos ciclos.

Do outro, a Jordânia, que recentemente celebrou sua primeira classificação à fase final da competição, entrou em campo motivada por um espírito de superação e disciplina tática, buscando surpreender os adversários tradicionais do Grupo J. A seleção austríaca entrou em campo com um esquema bem estruturado, comandado pelo técnico que optou por um 4‑3‑3 clássico, contando com a solidez defensiva de Philipp Mwene, Philipp Lienhart, David Alaba e Konrad Laimer. No meio‑campo, Xaver Schlager e Nicolas Seiwald atuaram como articuladores, enquanto Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch e Romano Schmid foram responsáveis pela criação de jogadas ofensivas e pela finalização.

O ataque contou ainda com a presença de Marko Arnautovic, experiente atacante que tem atuado em grandes ligas europeias e traz consigo a bagagem de partidas decisivas. Por sua vez, a Jordânia escalou um grupo de jogadores que, embora menos conhecidos no cenário europeu, mostraram grande coesão durante as eliminatórias asiáticas.

O onze titular incluiu Yazeed Abulaila, Ihsan Haddad, Abdallah Nasib, Saed Al‑Rosan, Yazan Al‑Arab e Mohannad Abu Taha na linha defensiva, enquanto Noor Al‑Rawabdeh, Nizar Al‑Rashdan e Mahmoud Al‑Mardi comandaram o meio‑campo, e Musa Al‑Taamari e Ali Olwan lideraram o ataque, buscando transformar a disciplina tática em oportunidades de gol. O jogo, que acabou com vitória sefa da Áustria por 2 a 1, foi marcado por momentos de alta intensidade e por lances que reforçaram a importância da experiência em partidas de grande pressão.

O primeiro gol austríaco veio ainda nos primeiros 15 minutos, quando David Alaba aproveitou um cruzamento perfeito de Philipp Mwene, batendo de cabeça e marcando o que seria o golaço de abertura. A Jordânia reagiu rapidamente, encontrando o empate aos 27 minutos por meio de um belo chute de fora da área de Ali Olwan, que aproveitou um espaço deixado na defesa austríaca.

No segundo tempo, a Áustria retomou o controle do ritmo e, aos 68 minutos, Marcel Sabitzer recebeu um passe preciso de Xaver Schlager e finalizou com frieza, garantindo a vitória da equipe europeia. Apesar do resultado, a Jordânia saiu do confronto com a confiança de que sua disciplina tática e a vontade de superar expectativas continuam sendo seus principais atributos, além de ter demonstrado que pode ser uma ameaça real dentro do Grupo J. A partida ainda reforça a crescente competitividade do torneio, onde seleções de diferentes continentes se enfrentam em um cenário global cada vez mais equilibrado, prometendo emoções intensas nas próximas rodadas





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