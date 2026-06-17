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Áustria vence Jordânia em jogo movimentado pela Copa do Mundo

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Áustria vence Jordânia em jogo movimentado pela Copa do Mundo
Copa Do MundoGrupo JÁustria
📆6/17/2026 11:47 AM
📰jornalodia
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Em partida válida pela primeira rodada do Grupo J, a Áustria derrotou a estreante Jordânia por 3 a 1, com gols de Schmid, Al-Arab (contra) e Arnautovic. Olwan descontou para a Jordânia. O jogo foi equilibrado e teve chances para ambos os lados. A Áustria agora enfrenta a Argentina, enquanto a Jordânia joga contra a Argélia na próxima rodada.

A Áustria enfrentou a Jordânia , estreante em Copas do Mundo, em partida válida pela primeira rodada do Grupo J , no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia.

O jogo, realizado na madrugada desta quarta-feira (17), terminou com vitória austríaca por 3 a 1. Os gols da Áustria foram marcados por Schmid, Al-Arab, que também fez um gol contra, e Arnautovic. O único gol da Jordânia foi anotado por Olwan. A partida foi equilibrada e com várias chances para ambos os lados, com a Jordânia criando boas oportunidades no primeiro tempo, incluindo uma bola no travessão, mas a eficácia ofensiva da Áustria se mostrou decisiva.

A Jordânia abriu o placar aos 4 minutos do segundo tempo, mas a Áustria conseguiu a virada e a ampliação com gols de Al-Arab contra e Arnautovic, garantindo assim os três pontos. Ambas as seleções agora se preparam para a próxima rodada do Grupo J. A Áustria, em segundo lugar, enfrentará a líder Argentina na segunda-feira (22), às 14h, horário de Brasília. A Jordânia, por sua vez, jogará contra a Argélia na virada de segunda para terça-feira (23), à meia-noite.

A partida foi emocionante e demonstrou o potencial da Jordânia em sua estreia, mas a experiência da Áustria falou mais alto. A Áustria agora mira o confronto contra a Argentina, enquanto a Jordâbia busca recuperação diante da Argélia. A análise do jogo mostra que a posse de bola foi superior para a Áustria, mas a Jordânia foi perigosa nos contra-ataques.

O gol de Schmid no primeiro tempo, um belo chute de fora da área, abriu o placar, mas a Jordânia igualou no segundo tempo. O gol contra de Al-Arab recolocou a Áustria na frente e Arnautovic definiu o placar. A arbitragem foi acionada com o VAR em alguns lances, como em um possível gol da Áustria anulado por toque de mão. O estádio recebeu um bom público, típico de uma Copa do Mundo nos Estados Unidos.

A Jordânia mostrou que não está na Copa apenas para participar, enquanto a Áustria demonstrou que pode brigar por uma vaga nas oitavas. O Grupo J segue equilibrado com a Argentina na liderança, seguida por Áustria, Jordânia e Argélia. As próximas rodadas serão decisivas para a classificação. A Áustria tem uma missão difícil contra a Argentina, mas a vitória sobre a Jordânia dá moral.

A Jordânia, mesmo derrotada, sai de cabeça erguida pela atuação. O jogo também evidenciou a força do futebol europeu contra o representante asiático, que fez história ao chegar à fase de grupos. O gol de Olwan foi um momento histórico para o futebol jordaniano. A defesa austríaca sofreu, mas conseguiu segurar o resultado.

O goleiro jordaniano Abulaila teve atuação irregular, com falhas no gol contra, mas também fez defesas importantes. O técnico da Áustria, Ralf Rangnick, comemorou a vitória e já pensa no próximo jogo. O treinador da Jordânia, Hussein Ammouta, destacou a evolução da equipe. A partida foi transmitida mundialmente e gerou repercussão nas redes sociais.

A Áustria tem uma tradição em Copas, enquanto a Jordânia é um país sem grande histórico no futebol, mas que vem crescendo. A derrota não abala os planos jordanianos de surpreender no grupo. A Argentina, favorita, será o próximo grande desafio. A Argélia também quis mostrar força no grupo.

O futebol no Oriente Médio ganha destaque com a participação da Jordânia. A Áustria aposta no jogo coletivo e na velocidade. A Jordânia depende de contra-ataques e da organização defensiva. A partida teve momentos de tensão, mas sem grandes confusões.

A arbitragem foiPadrão FIFA. O público em Santa Clara era majoritariamente neutro, mas com presença de torcedores das duas seleções. A organização da Copa nos EUA segue exemplar. O clima na Califórnia era agradável, com temperatura amena.

O gramado do Levi's Stadium estava em ótimas condições. A segurança foi rigorosa, sem incidentes. A imprensa destacou a evolução do futebol jordaniano e a consistência da Áustria. A próxima rodada promete emoções fortes no Grupo J. A Argentina busca a classificação antecipada, enquanto a Áustria precisa de um resultado positivo para confirmar sua vaga.

A Jordânia e a Argélia lutam pela primeira vitória. O sonho jordaniano continua vivo. A Áustria tem a chance de ficar muito próxima das oitavas. O mundo do futebol acompanha atento.

A história da Copa do Mundo no Catar teve o último jogo da primeira fase com essa partida. A Áustria saiu na frente na disputa pela segunda vaga do grupo. A Jordânia mostrou que pode dar trabalho a qualquer um. A evolução técnica e tática foi notória.

A partida teve um nível competitivo elevado. A preparação física das equipes esteve em evidência. A Áustria tem jogadores que atuam em grandes ligas europeias. A Jordânia possui atletas que jogam no futebol local e em outros países árabes.

A diferença de experiência foi decisiva no momento final. O gol contra mostra que a sorte também favorece a Áustria. A Jordânia deve sair de cabeça erguida e com lições aprendidas. O futuro do futebol jordaniano pode ser promissor.

A Áustria mira uma campanha histórica. O futebol é um esporte que une nações. A Copa do Mundo é o maior palco. A emoção toma conta dos jogadores e torcedores.

A cada lance, a tensão aumenta. O silêncio no estádio antes do gol é impressionante. A explosão após o gol é contagiante. A arquibancada vibra com as jogadas.

O hino nacional emociona. Aunners para o futuro. A vontade de vencer move todos. O trabalho coletivo faz a diferença.

A determinação e a garra são fundamentais. Acreditou até o fim. A Áustria soube sofrer e voltou a marcar. A Jordânia lutou com todas as forças.

O respeito entre as equipes foi visível. A troca de camisas após o jogo demonstra esportividade. O abraço entre os jogadores simboliza a união pelo esporte. O futebol como linguagem universal.

O show da Copa do Mundo continua. A próxima rodada trará novos confrontos. O Grupo J ainda terá muito a dizer. A classificação está aberta.

As expectativas aumentam. O mundo inteiro assiste. O sonho de levantar a taça permanece vivo para todas. A cada jogo, histórias se escrevem.

Esta partida ficará na memória dos jordanianos e dos austríacos. A emoção do esporte não tem explicação. A sensação de vitória é indescritível. A dor da derrota também ensina.

O importante é competir com honra. A Copa do Mundo é um evento que Move o planeta. E assim, segue o torneio, com suas surpresas e emoções. A Áustria venceu, mas a Jordânia conquistou o respeito.

O futebol, mais uma vez, mostra sua magia. Que venha a próxima rodada

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