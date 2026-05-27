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Uso de Fake News em Marketing Celebridades e Marcas Geram Polêmica nas Redes Sociais

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Uso de Fake News em Marketing Celebridades e Marcas Geram Polêmica nas Redes Sociais
Marketing DigitalFake NewsCelebridades
📆5/27/2026 7:17 PM
📰CNNBrasil
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A estratégia de lançar notícias falsas para promover produtos ou image pessoal tem sido adotada por celebridades e marcas, mas divide opiniões entre os internautas.

Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais frequente o uso de estratégias de marketing que se aproximam da criação de notícias falsas ou boatos para gerar engajamento e promover marcas, produtos ou até mesmo a imagem pessoal de celebridades.

Essa prática, embora polêmica, tem se mostrado eficaz para captar a atenção do público em um ambiente digital saturado de informações. Internautas, por sua vez, frequentemente se dividem entre aqueles que admiram a criatividade da ação e os que se sentem enganados, o que levanta debates sobre os limites éticos desse tipo de campanha. A mobilização rápida das redes sociais e a capacidade de viralização fazem com que essas táticas sejam repetidas, apesar dos riscos de desgaste da reputação.

Diversos casos ilustram essa tendência. Em abril, a jornalista e ex-participante de A Fazenda, Michelle Barros, junto com seu marido, o ator Shia Phoenix, publicou no Instagram uma foto acompanhada de um texto emotivo em que anunciava uma gravidez. A legenda dizia: Estamos grávidos! Vamos compartilhar tudo por aqui com vocês.

A notícia, que rapidamente viralizou e recebeu milhares de comentários de congratulações, foi desmascarada hours depois, quando o casal revelou que se tratava de uma campanha publicitária para lançar uma nova marca de roupas esportivas. A reação do público foi intensa, com muitos acusando o casal de aproveitamento e falta de sensibilidade, especialmente em um contexto onde a maternidade é um tema delicado.

Shia Phoenix saiu em defesa da esposa, argumentando que a estratégia de marketing havia sido idealizada por ele e que era apenas uma grande brincadeira, mas a polêmica tomou conta das discussões online. Outro exemplo recente envolve a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, que lançou sua própria marca de ovos, a Gracyovos.

Menos de 24 horas após o anúncio, ela compartilhou um vídeo, em parceria com a plataforma de design Canva, afirmando que teria que encerrar a produção porque havia consumido todo o estoque. No vídeo, ela brincava: Mas eu não tive culpa, a marca ficou irresistível. Posteriormente, foi revelado que a ação não passava de uma comunicação criativa para anunciar a nova colaboração com a Canva e promover a marca recém-criada.

A narrativa de escassez e sucesso imediato foi usada como um artifício para gerar buzz, mas também foi recebida com críticas de quem considerou a manobra enganosa. Um caso anterior e bastante lembrado ocorreu com o cantor sertanejo Luan Santana. Em um vídeo publicado durante sua turnê Registro Histórico no Allianz Parque, em São Paulo, ele surpreendeu fãs ao anunciar que abandonaria a música sertaneja para se aventurar no heavy metal.

A notícia causou comoção e foi rapidamente desmentida, pois tratava-se de uma ação promocional para a marca de chocolate Snickers, inspirada no slogan Você não é você quando está com fome. Um porta-voz da empresa explicou que a ideia era mostrar, de forma lúdica, que o produto era a solução para evitar decisões precipitadas quando se está com fome.

Apesar da justificativa, o golpe publicitário foi visto por alguns como um excesso, podendo prejudicar a relação de confiança com o público. Esses episódios demonstram como a linha entre publicidade criativa e desinformação pode ser tênue. Embora as marcas e celebridades busquem inovar e se destacar em um mercado extremamente competitivo, a utilização de narrativas falsas, mesmo que temporárias, pode corroer a credibilidade a longo prazo.

A ética nas campanhas publicitárias exige um equilíbrio entre impacto e honestidade, considerando que o público está cada vez mais atento e crítico. O debate sobre a regulamentação e a transparência nesse tipo de ação tende a se intensificar, à medida que os consumidores exigem mais responsabilidade dos influenciadores e das empresas nas redes sociais

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