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USCIS requires certain aliens with temporary visas to return home for permanent visa application; Congo records 82 Ebola cases; MP baiano deflames refinery operation; influencer and lawyer transferred to prison; Cruzeiro arrives in Holland after shipboard outbreak; WHO confirms 12 cases and three deaths related to outbreak

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USCIS requires certain aliens with temporary visas to return home for permanent visa application; Congo records 82 Ebola cases; MP baiano deflames refinery operation; influencer and lawyer transferred to prison; Cruzeiro arrives in Holland after shipboard outbreak; WHO confirms 12 cases and three deaths related to outbreak
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📆5/22/2026 7:30 PM
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The United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) is applying long-standing law and prior court decisions to require certain aliens with temporary visas who decide they want to permanently reside in the U.S. to return to their home countries to apply for permanent visas through theMinistérios anunciaram contenção adicional de R$ 22,1 bilhões nesta sexta (22); valor se soma aos R$ 1,6 bilhão retidos em marçoZambelli aguarda decisão sobre último recurso na Itália antes de extradição Defesa tentou reunir processos distintos para postergar decisão, mas recebeu negativa da Corte italiana Governo Lula monitora possível encontro entre Flávio Bolsonaro e Trump e admite possibilidade de novos desgastes políticos Gestão petista evita reagir publicamente à agenda nos Estados Unidos, mas acompanha possíveis impactos sobre eleições, big techs e segurança públicaSegundo a Organização Mundial da Saúde, a República Democrática do Congo já contabiliza 82 casos confirmados da cepa do Ebola; sete mortes foram registradasMP baiano deflagrou operação contra refinaria após informações do empresário acusado de ligação com o PCC; defesa também teria buscado o Rio de JaneiroDefesa alegou problemas na transferência para cela em que está; decisão ocorre dias após mudança de regimeInfluenciadora e advogada foi transferida para penitenciária de Tupi Paulista (SP) nesta sexta; defesa pediu prisão domiciliar por ela ser mãeCruzeiro chegou à Holanda após surto a bordo; Organização Mundial da Saúde informou que há 12 casos confirmados e três mortes relacionadas

USCIS is applying long-standing law and prior court decisions to require certain aliens with temporary visas who decide they want to permanently reside in the U.S. to return to their home countries to apply for permanent visas through theMinistérios anunciaram contenção adicional de R$ 22,1 bilhões nesta sexta (22); valor se soma aos R$ 1,6 bilhão retidos em marçoZambelli aguarda decisão sobre último recurso na Itália antes de extradição Defesa tentou reunir processos distintos para postergar decisão, mas recebeu negativa da Corte italiana Governo Lula monitora possível encontro entre Flávio Bolsonaro e Trump e admite possibilidade de novos desgastes políticos Gestão petista evita reagir publicamente à agenda nos Estados Unidos, mas acompanha possíveis impactos sobre eleições, big techs e segurança públicaSegundo a Organização Mundial da Saúde, a República Democrática do Congo já contabiliza 82 casos confirmados da cepa do Ebola ; sete mortes foram registradasMP baiano deflagrou operação contra refinaria após informações do empresário acusado de ligação com o PCC; defesa também teria buscado o Rio de JaneiroDefesa alegou problemas na transferência para cela em que está; decisão ocorre dias após mudança de regimeInfluenciadora e advogada foi transferida para penitenciária de Tupi Paulista (SP) nesta sexta; defesa pediu prisão domiciliar por ela ser mãeCruzeiro chegou à Holanda após surto a bordo; Organização Mundial da Saúde informou que há 12 casos confirmados e três mortes relacionada.

USCIS is applying long-standing law and prior court decisions to require certain aliens with temporary visas who decide they want to permanently reside in the U.S. to return to their home countries to apply for permanent visas through theMinistérios anunciaram contenção adicional de R$ 22,1 bilhões nesta sexta (22); valor se soma aos R$ 1,6 bilhão retidos em marçoZambelli aguarda decisão sobre último recurso na Itália antes de extradição Defesa tentou reunir processos distintos para postergar decisão, mas recebeu negativa da Corte italiana Governo Lula monitora possível encontro entre Flávio Bolsonaro e Trump e admite possibilidade de novos desgastes políticos Gestão petista evita reagir publicamente à agenda nos Estados Unidos, mas acompanha possíveis impactos sobre eleições, big techs e segurança públicaSegundo a Organização Mundial da Saúde, a República Democrática do Congo já contabiliza 82 casos confirmados da cepa do Ebola; sete mortes foram registradasMP baiano deflagrou operação contra refinaria após informações do empresário acusado de ligação com o PCC; defesa também teria buscado o Rio de JaneiroDefesa alegou problemas na transferência para cela em que está; decisão ocorre dias após mudança de regimeInfluenciadora e advogada foi transferida para penitenciária de Tupi Paulista (SP) nesta sexta; defesa pediu prisão domiciliar por ela ser mãeCruzeiro chegou à Holanda após surto a bordo; Organização Mundial da Saúde informou que há 12 casos confirmados e três mortes relacionada

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