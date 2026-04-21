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USA Rare Earth adquire mineradora Serra Verde em negócio de US$ 2,8 bilhões

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USA Rare Earth adquire mineradora Serra Verde em negócio de US$ 2,8 bilhões
Terras-RarasMineraçãoUSA Rare Earth
📆4/21/2026 1:44 AM
📰JornalOGlobo
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A gigante americana USA Rare Earth oficializou a compra da brasileira Serra Verde, única produtora de terras-raras em escala fora da Ásia, buscando autonomia contra o domínio chinês.

A USA Rare Earth, empresa listada na Nasdaq, concretizou um movimento estratégico de grandes proporções ao anunciar a aquisição da mineradora brasileira Serra Verde por um valor estimado em US$ 2,8 bilhões. Este montante é composto por uma parcela de US$ 300 milhões em dinheiro e a emissão de 126,8 milhões de ações da companhia americana.

A Serra Verde, que opera um depósito de argila iônica de relevância global no estado de Goiás, destaca-se como a única produtora de terras-raras em escala fora do continente asiático, tornando-se o pilar central da nova estratégia da corporação dos EUA. A transação, cuja conclusão está prevista para o terceiro trimestre, reflete a intensificação da corrida das nações ocidentais para mitigar a dependência quase absoluta em relação à China no fornecimento de minerais críticos. Esses minerais desempenham um papel vital na transição energética e na soberania tecnológica global. Eles são componentes indispensáveis para a fabricação de ímãs de alta resistência, que alimentam motores de veículos elétricos, turbinas eólicas de grande porte, drones e equipamentos de defesa militar. A USA Rare Earth, que já contava com o suporte do governo americano através de financiamentos robustos do Departamento de Comércio, busca agora consolidar uma estrutura verticalmente integrada. Com a união das operações, o grupo planeja controlar desde a extração primária em solo brasileiro até a separação, metalização e fabricação final dos imãs, distribuindo sua infraestrutura entre Brasil, Estados Unidos, França e Reino Unido. A empresa projeta uma produção anual de 6,4 mil toneladas métricas de óxidos de terras-raras até o encerramento de 2027, almejando um Ebitda de aproximadamente US$ 1,8 bilhão até o final da década. Especialistas do setor de relações internacionais e economia mineral apontam que a aquisição eleva o patamar do Brasil na geopolítica dos recursos naturais. Ao integrar a Serra Verde em um ecossistema internacional de diversificação de suprimentos, o país ganha centralidade geológica e atrai maior interesse de investidores globais. Contudo, analistas ponderam que, para além da exportação de minério, o Brasil precisa formular políticas públicas assertivas para desenvolver o segmento de médio processamento, conhecido como midstream. O objetivo é garantir que o valor agregado da cadeia de terras-raras não fique apenas no exterior, transformando o potencial geológico brasileiro em um motor de industrialização avançada. A integração dos executivos do Grupo Serra Verde ao conselho da nova companhia busca assegurar que a expertise técnica brasileira seja preservada e alinhada às metas ambiciosas de sustentabilidade e segurança energética da organização combinada

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