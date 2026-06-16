USA e Irã assinam acordo de paz definitivo, avaliando chances de sucesso e impactos

Nesta segunda-feira (15), EUA e Irã assinaram eletronicamente o documento que estabelece as condições para um acordo de paz definitivo entre as partes. O conteúdo do documento será apresentado na íntegra apenas na sexta-feira (19), para quando está marcada a cerimônia de assinatura presencial. O que se sabe do acordo é que ele prevê a reabertura imediata do Estreito de Ormuz, o fim do bloqueio marítimo dos EUA ao Irã, garantias do regime dos aiatolás de que não desenvolverá armas nucleares e desbloqueio de ativos financeiros iranianos. Neste episódio, Natuza Nery entrevista o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan. Ele avalia a chance de sucesso deste acordo e analisa quem mais ganha e quem mais perde nesta nova fase de negociações.

Nesta segunda-feira (15), EUA e Irã assinaram eletronicamente o documento que estabelece as condições para um acordo de paz definitivo entre as partes. O que se sabe do acordo é que ele prevê a reabertura imediata do Estreito de Ormuz, o fim do bloqueio marítimo dos EUA ao Irã, garantias do regime dos aiatolás de que não desenvolverá armas nucleares e desbloqueio de ativos financeiros iranianos.

Neste episódio, Natuza Nery entrevista o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan. Ele avalia a chance de sucesso deste acordo e analisa quem mais ganha e quem mais perde nesta nova fase de negociações. Convidado: Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. O podcast O Assunto é produzido por: Luiz Felipe Silva, Sarah Resende, Carlos Catelan, Luiz Gabriel Franco, Juliene Moretti, Stéphanie Nascimento e Guilherme Gama.

Apresentação: Natuza Nery.

‘Equação Líbano’ é mais difícil de resolver que o Irã O que você precisa saber: O Assunto é o podcast diário produzido pelo g1, disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Desde a estreia, em agosto de 2019, o podcast O Assunto soma mais de 168 milhões de downloads em todas as plataformas de áudio. No YouTube, o podcast diário do g1 soma mais de 14,2 milhões de visualizações. Estreito de Ormuz — Foto: Reuters/Stringe





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Acordo De Paz Estreito De Ormuz Bloqueio Marítimo Garantias Do Regime Dos Aiatolás Ativos Financeiros Iranianos

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