Scott Bessent, Secretário do Tesouro dos EUA, anunciou que o Irã será penalizado financeiramente pela retaliação aos ataques dos EUA durante os ataques retaliatórios. Qualquer dano que o Irã infligir aos nossos aliados no Golfo será pago com fundos retirados das contas iranianas. As hostilidades se estenderam a outros países do Oriente Médio, e o Irã já atacou bases americanas no país. A diplomacia iraniana afirmou que países vizinhos do Golfo têm a "responsabilidade legal e moral" de impedir os ataques americanos e israelenses a partir de seus territórios.
Scott Bessent , Secretário do Tesouro dos EUA, afirmou que contas iranianas serão usadas para custear a reconstrução de países do Golfo. O secretário do Tesouro norte-americano anunciou que o Irã será penalizado financeiramente pela retaliação aos ataques dos EUA durante os ataques retaliatórios.
Qualquer dano que o Irã infligir aos nossos aliados no Golfo será pago com fundos retirados das contas iranianas. Quaisquer taxas pagas à Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico serão compensadas com fundos retirados de suas contas. Cada ataque lançado pelo Irã apenas agravará as consequências econômicas e financeiras que enfrenta. As forças iranianas lançaram "mísseis de longo alcance" e "atingiram e destruíram quatro grandes alvos" na Jordânia.
As hostilidades se estenderam a outros países do Oriente Médio. O Irã já atacou bases americanas no país. A diplomacia iraniana afirmou que países vizinhos do Golfo têm a "responsabilidade legal e moral" de impedir os ataques americanos e israelenses a partir de seus territórios. Trump disse que "em algum momento num futuro não muito distante, tomaremos a Ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, assumindo o controle total de seus mercados de petróleo e gás".
O presidente americano afirmou que não está frustrado com o Irã, mas que irá tomar a ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que os Estados Unidos prejudicaram os esforços diplomáticos internacionais para negociar o fim da guerra entre os países. O texto não contém notícias sobre a Copa do Mundo dos EUA
Scott Bessent Treasury Secretary Iranian Accounts Gulf Reconstruction Tensions Escalate Iranian Attacks Ally Damage Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds Iranian Accounts Iranian Attacks Iranian Funds
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Trump diz que Irã demorou para negociar e irá 'pagar o preço'Ameaça do presidente americano acontece após nova troca de ataques no Oriente Médio
Read more »
EUA e Irã retomam ataques: novos bombardeios norte-americanos contra o IrãOs Estados Unidos realizaram na noite desta quarta-feira (10) uma nova onda de bombardeios contra o território iraniano, em resposta à agressão injustificada e contínua do Irã.
Read more »
Exército dos EUA divulga imagens de ataques contra o Irã e contra-ataques do paísO Exército dos EUA divulgou imagens de ataques contra o Irã atribuídos a autodefesa e contra-ataques do Irã contra bases militares dos EUA no Kuwait e no Bahrein.
Read more »
Ataques dos EUA tornam o cessar-fogo 'praticamente sem sentido', afirma o IrãPara o Ministério das Relações Exteriores do Irã, os bombardeios dos EUA foram 'ilegais e criminosos'
Read more »