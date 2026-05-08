US, Russia agree on three-day ceasefire to end Crimean war: President Zelensky, Trump

The conflict between Russia and Ukraine, which has been ongoing for over four years, has been nearing a potential end. On May 9th and 10th, a ceasefire is scheduled between Russia and Ukraine, as announced by President Trump. A 1,000 exchange of prisoners of war is also planned between both sides.
Moscou já vinha pedindo trégua para celebrar vitória na Segunda Guerra, mas Ucrânia queria que ela começasse ainda mais cedo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou nesta sexta-feira que um cessar-fogo de três dias havia sido combinado com a Rússia como parte dos esforços dos Estados Unidos para negociar o fim da guerra, que já dura mais de quatro anos.
O assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, disse que a Rússia aceitou a trégua. Zelensky, escrevendo no Telegram, também confirmou que cada um dos dois lados trocaria 1.000 prisioneiros de guerra. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma trégua entre Rússia e Ucrânia para os dias 9, 10 e 11 de maio. Ele também afirmou que as negociações continuam para encerrar o conflito.
Em uma postagem na plataforma Truth Social no início da tarde de sexta-feira, Trump citou o Dia da Vitória na Rússia, celebrado em 9 de maio, data em que o país comemora a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial e justificativa central do governo russo para pedir a trégua
War Ceasefire Prisoners Of War Ceasefire Agreement Ukrainian President Zelensky Russian President Putin
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rússia alerta embaixadas para retirarem funcionários de Kiev por risco de ataqueOfensiva de Moscou seria lançada em resposta a qualquer tentativa da Ucrânia de interromper as comemorações do Dia da Vitória russa, em 9 de maio
Read more »
Trump anuncia cessar-fogo de três dias entre Rússia e UcrâniaMoscou já havia anunciado previamente uma trégua unilateral por ocasião das comemorações do Dia da Vitória na Rússia.A Ucrânia havia declarado anteriormente que também ofereceu uma trégua, mas que esta foi ignorada por Moscou
Read more »
Trump anuncia cessar-fogo de três dias entre Rússia e UcrâniaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Após tréguas rivais da Rússia e Ucrânia, Trump decreta cessar-fogo de três dias na guerraData coincide com a trégua estabelecida unilateralmente pelo Ministério da Defesa da Rússia para o Dia da Vitória
Read more »