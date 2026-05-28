US-Iran Tensions Rise Amid Nuclear Talks, as Both Sides Trade Attacks

The text discusses the ongoing negotiations between the US and Iran over the nuclear program, as well as the recent exchange of attacks between the two countries. The agreement reached by the negotiators aims to extend the ceasefire for 60 days and restart negotiations on the Iranian nuclear program. However, the text also highlights the fragility of the current ceasefire and the difficulties in reaching a final agreement, as both sides have yet to obtain the approval of their leaders.

O presidente dos EUA, Donald Trump, apontou o dedo durante uma reunião de gabinete na Sala do Gabinete da Casa Branca, em Washington, DC, EUA, em 27 de maio de 2026.

Negociadores dos EUA e do Irã chegaram a um acordo sobre um memorando para prorrogar o cessar-fogo por 60 dias e iniciar negociações sobre o programa nuclear iraniano, mas o presidente Trump ainda precisa dar a aprovação final, informou o site Axios. Segundo a reportagem, a assinatura do documento seria o avanço diplomático mais significativo desde o início da guerra.

No entanto, ainda não se trata de um acordo final, que exigirá negociações ainda mais intensas para contemplar as exigências de Trump sobre o enriquecimento de urânio. O Axios ressalta ainda que os termos estavam praticamente acertados já na terça-feira, mas ambos os lados ainda precisavam obter a aprovação de suas lideranças. Segundo as fontes ouvidas pelo site, os iranianos afirmaram que estavam preparados para assinar.

Do lado americano, no entanto, Trump não deu o aval imediato e disse aos mediadores que queria alguns dias para pensar a respeito. Agora no g1 Troca de ataques Em meio às negociações, EUA e Irã trocaram ataques nas últimas horas. Os ataques foram limitados, mas revelam a fragilidade do cessar-fogo em vigor desde o início de abril e das tentativas diplomáticas de chegar a um acordo para encerrar a guerra.

O Irã atacou uma base aérea norte-americana nesta quinta-feira, depois que os Estados Unidos derrubaram na quarta drones iranianos perto do Estreito de Ormuz. Uma autoridade dos EUA disse à Reuters que os militares abateram quatro drones de ataque iranianos e atingiram uma estação de controle terrestre na cidade portuária de Bandar Abbas, que estava prestes a lançar um quinto drone. Essas ações foram medidas, puramente defensivas e destinadas a manter o cessar-fogo, declarou a autoridade.

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) disse mais tarde que tinha como alvo a base dos EUA responsável por um ataque ao território iraniano. A IRGC, que não mencionou o nome da base, disse que qualquer repetição do que chamou de agressão levaria a uma resposta 'mais decidida'. Também nesta quinta, o Kuwait -- que abriga uma grande base dos EUA -- afirmou que foi alvo de mísseis e drones iranianos





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