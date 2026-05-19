Um urso preto de um parque na China chamou a atenção aorir a sucursal de uma garrafa de Coca-Cola sozinha e consumi-la. A capacidade do animal surpreendeu residentes e destacou a necessidade de cuidados e medidas preventivas contra a alimentação inadequada dos animais.

Os visitantes do Parque Jinjiangshan , em Dandong, na China , ficaram impressionados com a habilidade de um urso preto em abrir uma garrafa de Coca-Cola sozinho e ingerir o líquido de uma vez.

O incidente ocorreu em 12 de maio, quando um dos turistas lançou a bebida em direção ao animal. Sem hesitação, o urso seguiu o instinto, pegou a garrafa com as duas patas traseiras e, após alguns movimentos habilidosos com a boca, conseguiu abrir o cápsula e tomar o refrigerante. De acordo com informações do site What's The Jam, um porta-voz do parque confirmou que o urso aprendeu a técnica por conta própria e adaptou o comportamento.

A equipe do parque destacou que, mesmo após o consumo do refrigerante, o animal não demonstrou problemas de saúde, garantindo que ele continua recebendo uma alimentação adequada, com peixes servidos todas as noites. No entanto, os especialistas alertam que o consumo excessivo de bebidas açucaradas pode causar sérios problemas à saúde dos animais, como cáries e desconfortos gástricos.

A direção do parque anunciou que tomará medidas severas para coibir a prática de oferecer alimentos ou bebidas aos animais, reforçando que eles têm uma dieta balanceada e nutritiva. O caso chamou a atenção não apenas pela destreza do urso, mas também pela da interação inusitada entre o mamífero e os visitantes, algo que deve ser encorajado dentro de limites que não prejudiquem a vida selvagem.

Além disso, o episódio ressalta a importância das políticas de conservação e educação ambiental. A direção do parque promete intensificar a fiscalização para evitar incidentes similares e garantir a saúde e bem-estar dos animais. O urso preto agora se tornou uma atração no parque, despertando a curiosidade e o interesse dos visitantes, que ficam maravilhados com a capacidade do animal de interagir com objetos humanos de forma tão intuitiva.

A keystone do episódio serviu como um alerta para os proprietários de zoos, incentivando-os a reforçar suas diretrizes para proteger a saúde e integridade dos animais sob sua responsabilidade. A situação também levantou questionamentos sobre a responsabilidade dos visitantes em ambientes onde animais selvagens são expostos ao público, aproximando-os de práticas que podem colocar em risco sua vida





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