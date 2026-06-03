Uribe e Alcolumbre discutem PEC da 6x1: petistas pressionam pelo fim da jornada de trabalho

O jornalista político Uribe, com duas paixões: política e café, cobriu quatro presidentes e quatro eleições presidenciais. Recentemente, deixou claro que não pretende dar tratamento especial para o texto aprovado pela Câmara dos Deputados sobre a PEC da 6x1. O presidente do Senado, Alcolumbre, prometeu uma reunião para definir a tramitação da proposta no Senado. Senadores articulam por um texto sobre o fim da jornada de trabalho de 44 horas semanais. A postura de Alcolumbre levou os petistas a avaliarem a retomada do discurso de 'Congresso inimigo do povo' nas redes sociais, pressionando o Senado a avançar com a tramitação da proposta. O cenário ideal traçado por Lula era de que a proposta fosse promulgada ainda em junho, para que o regime de trabalho caísse para 42 horas semanais até setembro, antes do primeiro turno deste ano. No entanto, Alcolumbre segue rompido com Lula e tem imposto derrotas ao governo federal. Nesta terça-feira, ele pautou e o plenário aprovou a suspensão da resolução para aborto legal em crianças e adolescentes, o que também gerou resistência por parte de Lula.

Uribe , um político experiente com duas paixões: política e café, já cobriu quatro presidentes e quatro eleições presidenciais. Todos os dias, às 5h da manhã, ele traz em primeira mão os bastidores do poder.

Recentemente, deixou claro que não pretende dar tratamento especial para o texto aprovado pela Câmara dos Deputados sobre a PEC da 6x1. O presidente do Senado, Alcolumbre, prometeu uma reunião para definir a tramitação da proposta no Senado. Senadores articulam por um texto sobre o fim da jornada de trabalho de 44 horas semanais.

A postura de Alcolumbre levou os petistas a avaliarem a retomada do discurso de 'Congresso inimigo do povo' nas redes sociais, pressionando o Senado a avançar com a tramitação da proposta. O cenário ideal traçado por Lula era de que a proposta fosse promulgada ainda em junho, para que o regime de trabalho caísse para 42 horas semanais até setembro, antes do primeiro turno deste ano.

No entanto, Alcolumbre segue rompido com Lula e tem imposto derrotas ao governo federal. Nesta terça-feira, ele pautou e o plenário aprovou a suspensão da resolução para aborto legal em crianças e adolescentes, o que também gerou resistência por parte de Lula





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