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Universidad Católica bate o Boca Juniors na Copa Libertadores

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Universidad Católica bate o Boca Juniors na Copa Libertadores
Universidad CatólicaBoca JuniorsCopa Libertadores
📆5/29/2026 1:25 AM
📰CNNBrasil
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O time da Universidad Católica venceu o Boca Juniors na 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida foi realizada no Estádio Alberto José Armando às 21:30. A Universidad Católica está na liderança do grupo com 10 pontos conquistados.

O time da Universidad Católica bateu o Boca Juniors na 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores . O gol da vitória foi marcado por Clemente Montes.

A partida foi realizada no Estádio Alberto José Armando às 21:30. A Universidad Católica está na liderança do grupo com 10 pontos conquistados. O Boca Juniors vem de empate frente ao Cruzeiro em casa na última rodada pelo placar de 1 a 1. A equipe de Claudio Ubeda está na 3ª posição do grupo com 7 pontos.

A vitória da Universidad Católica foi um grande resultado para a equipe de Daniel Oscar Garnero. O time da Universidad Católica bateu o Barcelona SC em casa na última rodada por 2 a 0. O jogador Clemente Montes foi fundamental para a vitória da equipe. Ele recebeu a bola na entrada da área e bateu colocado, a bola foi gaveta sem chances para o goleiro Leandro Brey.

Outro momento importante da partida foi quando Marco Pellegrino pega sobra de escanteio dentro da área e finaliza de penada direita, a bola foi a esquerda do gol. Além disso, Exequiel Zeballos recebe cruzamento vindo da esquerda, domina dentro da área e finaliza colocado, a bola passou perto do travessão. A Universidad Católica está com uma boa campanha na Copa Libertadores e a vitória sobre o Boca Juniors foi um grande passo em frente para a equipe.

O time da Universidad Católica vai disputar a próxima rodada da Copa Libertadores com muita confiança e motivação. A equipe está preparada para enfrentar qualquer adversário e conquistar mais pontos na competição

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