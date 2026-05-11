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Unis de Padre Miguel define o enredo para o carnaval de 2027!

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Unis de Padre Miguel define o enredo para o carnaval de 2027!
Rio De JaneiroUnis De Padre MiguelEnredo Para O Carnaval
📆5/11/2026 2:53 PM
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A Unidos de Padre Miguel, da Série Ouro, revelou o enredo para o carnaval do Rio de Janeiro em 2027. O tema, titulado 'Yèyé Omó Ejá – A Coroação das Rainhas das Águas', será desenvolvido pelos carnavalescos Allan Barbosa e Ricardo Hessez e abordará o encontro sagrado entre Iemanjá e Oxum.

A Unidos de Padre Miguel, da Série Ouro, define o enredo para o carnaval de 2027! Intitulado 'Yèyé Omó Ejá – A Coroação das Rainhas das Águas', o tema será desenvolvido pelos carnavalescos Allan Barbosa e Ricardo Hessez e abordará o encontro sagrado entre Iemanjá e Oxum.

O anúncio foi feito, neste domingo (10), através do Instagram.

'Meu enredo nasce dos Itans de Iemanjá para contar o encontro entre o rio e o mar, entre a água doce e a imensidão salgada. O encontro de duas majestades das águas diante do colo profundo de Olokun. Quando rio e mar se reconhecem, as águas se tornam eternas', diz a legenda. Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por GRES.

Unidos de Padre Miguel (@unidosdepadremiguel) Com forte carga simbólica e espiritual, a agremiação propõe um desfile sobre origem, destino, ancestralidade e força feminina. Um canto para as águas que movem a vida, lavam os caminhos e unem mundos. A Unidos de Padre Miguel será a第四學校 à se apresentar na Marquês de Sapucaí, no sábado, dia 06 de fevereiro

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