Uniformes de 18 seleções não serão usados na primeira fase da Copa do Mundo 2026

A FIFA divulgou as combinações de uniformes para a fase de grupos, e muitas camisas reservas não entrarão em campo devido a conflitos de cores.

A FIFA divulgou oficialmente as combinações de uniformes para todos os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A grande surpresa é que, devido a conflitos de cores com os adversários, 18 camisas não serão utilizadas em campo durante a primeira fase do torneio. Isso inclui uniformes reservas de várias seleções que são muito aguardadas pelos torcedores, como a segunda camisa de Gana, que é predominantemente branca com detalhes coloridos e uma estrela centralizada no peito.

Como os adversários dos ganenses na fase de grupos são equipes que também jogam de branco, essa camisa não poderá ser usada, ao menos até uma eventual fase eliminatória. O mesmo pode ocorrer com a camisa preta da Alemanha, ou a amarela do Brasil, dependendo dos sorteios. A lista completa foi divulgada e inclui desde potências como Argentina e França até seleções estreantes. A situação não se limita a Gana.

Outras seleções também terão seus uniformes reservas guardados. Por exemplo, a camisa azul escura da França, ou a vermelha da Espanha, podem ficar de fora dependendo dos confrontos. A FIFA estabelece que as equipes devem usar seus uniformes titulares sempre que possível, e as reservas são opcionais apenas quando há choque de cores. Com isso, muitos modelos que geraram grande expectativa no mercado e nas redes sociais não serão vistos em campo nas primeiras partidas.

Isso inclui designs inovadores que homenageiam a cultura local, como a camisa listrada do México ou a verde-fluorescente do Japão. A criatividade das marcas esportivas é evidente, mas as regras da FIFA impõem limites. Isso gera um impacto tanto para os torcedores quanto para o comércio de produtos oficiais. Muitas camisas são lançadas com campanhas de marketing e têm alta demanda, mas a ausência em campo pode diminuir o interesse de compra.

Por outro lado, a raridade de ver esses uniformes em ação pode torná-los ainda mais desejados por colecionadores. A FIFA e as federações nacionais precisam equilibrar a tradição das cores com a inovação dos designs, especialmente em um Mundial que será sediado em três países.

Além disso, os torcedores que compram as camisas reservas esperam vê-las em uso, o que pode gerar frustração e até reclamações nas redes sociais. A expectativa é que, se as seleções avançarem, as camisas possam ser usadas nas fases seguintes, dependendo dos adversários.

Contudo, muitos times favoritos devem passar de fase, então ainda há esperança para os fãs. O regulamento da FIFA permite que as equipes mudem de uniforme a cada partida, desde que não haja conflito. Portanto, a torcida pode aguardar para ver suas camisas favoritas nos jogos decisivos. A Copa do Mundo de 2026 promete ser um espetáculo não só dentro de campo, mas também nas arquibancadas e nas lojas.

A Nike, Adidas e Puma já preparam coleções especiais para o evento, e a expectativa é que as vendas superem recordes, mesmo com algumas peças fora de campo. As três seleções anfitriãs também têm uniformes que podem não ser usados na primeira fase.

Além disso, a FIFA destacou que as combinações foram feitas para garantir o melhor contraste visual para os telespectadores e árbitros. Uniformes muito semelhantes podem causar confusão, por isso a preferência por cores distintas. As 18 camisas que ficarão de fora incluem tanto as primeiras quanto as segundas opções de algumas seleções. Por exemplo, a camisa branca da Inglaterra pode não ser usada se enfrentar uma equipe que também usa branco.

Essas situações são comuns em Copas do Mundo, mas desta vez o número é maior devido à quantidade de seleções e à variedade de cores. Os fãs que esperavam ver seus times com uniformes especiais terão que torcer para que avancem no torneio





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