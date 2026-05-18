Uniforme para a Seleção: Camisa raiz e amarelo ‘canário’ da Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira está prestes a estrear com um modelo diferente de uniforme para a Copa do Mundo de 2026. O país não usará a camisa branca e amarela oficial, mas sim a camisa branca com um amarelo desbotado à lateral, em alusão ao canário, animal símbolo do Brasil.

Camisa raiz e amarelo’ canário ’: veja uniforme que o Brasil usará na Copa Falta menos de um mês para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e muita gente já começou a procurar a camisa da Seleção para acompanhar os jogos no clima do torneio.

O primeiro jogo da equipe será em 13 de junho, contra o Marrocos, e há opções para todos os gostos (e bolsos), desde o modelo oficial de jogador, comercializado pela Nike, até versões de torcedor, mais acessíveis. A versão oficial usada pelos atletas em campo custa R$ 750, tanto no uniforme amarelo ‘canary’, considerado o principal da seleção, quanto na versão azul ‘Jordan’, do segundo uniforme.

Para quem quer economizar sem abrir mão do visual da Seleção, as camisas de torcedor aparecem como alternativa mais barata. Inspiradas no modelo oficial, elas mantêm o estilo do uniforme, mas com materiais e acabamento diferentes, o que ajuda a reduzir o preço





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