Unicamp valida cotas para pessoas trans e Ministério Público apoia decisão

Conselho Universitário da Unicamp reconhece o direito de reservar vagas para estudantes trans, travestis e não‑binárias; Ministério Público de São Paulo sustenta a constitucionalidade da medida com base em precedentes do STF.

Na manhã desta segunda‑feira, 15 de junho, o Conselho Universitário da Universidade Estadual de Campinas ( Unicamp ) reconheceu formalmente a legitimidade da instituição para estabelecer cotas destinadas a pessoas trans, travestis e não‑binárias.

A decisão vem após a aprovação, em abril do ano passado, de um regime de reserva de vagas nos cursos de graduação da Unicamp para estudantes que se autodeclaram integrantes dessas minorias de gênero. O autor da ação judicial, Rubens, argumentou que a medida violaria o princípio da igualdade consagrado na Constituição Federal, sustentando que não há previsão legal específica para a reserva de vagas a pessoas trans.

Alegou ainda que o artigo 208 da Carta Magna estabelece que o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e produção artística deve obedecer exclusivamente à capacidade individual, sem discriminar com base em identidade de gênero. Em sua defesa, a Unicamp enfatizou que a proposta foi precedida de rigorosos estudos técnicos. Foram analisados levantamentos estatísticos, pesquisas acadêmicas e experiências institucionais de outras universidades brasileiras que já implementam políticas semelhantes.

A autarquia explicou que as vagas destinadas ao público trans são, em sua maioria, adicionais ou provenientes de vagas ociosas, de modo que não há ônus para a ampla concorrência. Além disso, citou o Decreto 7.8724/2012, que regulamenta a Lei de Cotas, como fundamento legal que faculta a criação de outras ações afirmativas no âmbito da educação superior.

Com base nesses argumentos, a instituição reforçou que a medida visa ampliar a inclusão e reduzir a vulnerabilidade histórica das pessoas trans no acesso ao ensino superior. O Ministério Público de São Paulo manifestou‑se em apoio à Unicamp, rejeitando a ação de Rubens.

Os representantes do órgão destacaram precedentes do Supremo Tribunal Federal que já reconheceram a constitucionalidade das políticas afirmativas, citando o Tema 203, a Ação Direta de Constitucionalidade 41 (ADC 41) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 186 (ADPF 186). Essas decisões confirmam que a reserva de vagas no ensino público superior é compatível com o ordenamento jurídico nacional.

O Procurador‑Chefe, Pereira, ressaltou que o Estatuto da Igualdade Racial permite a implementação de ações afirmativas para corrigir desigualdades históricas, podendo o mesmo raciocínio ser estendido à população trans. Segundo ele, tais políticas buscam criar condições de igualdade de oportunidades, combater a intolerância e promover a equidade, tratando adequadamente os grupos que tradicionalmente enfrentam discriminação sistêmica.

Assim, a Unicamp passa a oferecer um caminho institucional para que estudantes trans tenham acesso ao ensino universitário de forma mais justa e representativa, contribuindo para a formação de uma sociedade mais inclusiva. A controvérsia sobre a reserva de vagas para pessoas trans no ensino superior tem gerado intenso debate nas esferas acadêmicas e jurídicas.

Defensores das cotas argumentam que elas são essenciais para corrigir o histórico de exclusão e marginalização que essas pessoas enfrentam, enquanto críticos apontam para a necessidade de critérios objetivos baseados exclusivamente no mérito acadêmico. Ainda assim, a jurisprudência consolidada do STF oferece um marco sólido para a continuidade das políticas de ação afirmativa, indicando que a equidade pode ser buscada sem infringir os princípios constitucionais de igualdade formal.

A decisão da Unicamp, ao alinhar-se com esses precedentes, marca um passo significativo na agenda de direitos humanos e inclusão social no Brasil. O caso também tem repercussões internacionais, já que organismos de direitos humanos e universidades de diferentes países acompanham de perto as experiências brasileiras em políticas afirmativas para minorias de gênero.

Observadores apontam que a adoção de cotas para pessoas trans pode servir de modelo para outras instituições de ensino que desejam promover a diversidade e combater a discriminação estrutural. Enquanto isso, a comunidade acadêmica de Campinas continua a debater os desafios operacionais da implementação, como a definição de critérios de autodeclaração, a garantia de vagas adicionais e o monitoramento dos resultados a longo prazo.

A expectativa é que, com a consolidação dessas medidas, se torne possível observar melhorias tangíveis na participação de estudantes trans nos cursos de graduação, contribuindo para a construção de um ambiente universitário mais plural e democrático





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