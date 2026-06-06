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União Europeia formaliza exclusão do Brasil de lista de exportação de produtos de origem animal

Economia News

União Europeia formaliza exclusão do Brasil de lista de exportação de produtos de origem animal
União EuropeiaBrasilExportação
📆6/6/2026 1:13 PM
📰JornalOGlobo
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A União Europeia oficializou a retirada do Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes bovina e de aves e outros produtos de origem animal devido ao não cumprimento das novas regras sobre uso de antimicrobianos. A medida entra em vigor em setembro de 2026.

A União Europeia (UE) formalizou a exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar determinados produtos de origem animal para o mercado europeu, em decorrência do não cumprimento das novas regras do bloco relativas ao uso de antimicrobianos na pecuária.

A decisão, que afeta categorias como bovinos, equinos, aves, aquicultura, mel e tripas, foi publicada em regulamento no Diário Oficial da UE e produzirá efeitos a partir de 3 de setembro de 2026. A marcação que antes identificava o Brasil como apto a enviar esses produtos foi removida, indicando que o país não apresentou garantias suficientes de que implementaria, até setembro, as medidas exigidas pela legislação europeia.

O regulamento europeu estabelece que produtos destinados ao mercado do bloco não podem utilizar medicamentos antimicrobianos com a finalidade de promover crescimento ou aumentar o rendimento dos animais. Além disso, restringem-se substâncias reservadas ao tratamento de infecções em humanos. A Comissão Europeia afirmou no documento que não recebeu informações do Brasil que assegurassem o cumprimento dessas exigências.

A lista de países funciona por meio de marcações, sendo que o símbolo X indicava que o país havia fornecido provas e garantias de adequação às regras sobre antimicrobianos. Com a remoção do X, o Brasil deixa de ser reconhecido como apto, sob essas normas específicas, para exportar as categorias afetadas. Apesar da formalização, a decisão não interrompe imediatamente os embarques brasileiros.

Em maio, quando a exclusão foi comunicada, os ministérios da Agricultura, das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmaram que as exportações seguiam normalmente e que o governo tentaria reverter a situação antes da entrada em vigor da restrição. O governo brasileiro declarou ter recebido a notícia "com surpresa" e informou que o chefe da Delegação do Brasil junto à UE buscaria explicações com autoridades sanitárias do bloco.

A publicação no Diário Oficial europeu, portanto, apenas dá caráter formal e jurídico ao que já havia sido antecipado. Do ponto de vista comercial, a exclusão tem potencial impacto relevante. Em 2025, o Brasil exportou US$ 32,3 bilhões em animais vivos, carnes e outros produtos de origem animal, como ovos e mel.

Desse total, US$ 1,6 bilhão foram destinados aos países da UE, tornando o bloco o segundo maior destino das exportações brasileiras do setor - atrás apenas da China, que comprou US$ 9,8 bilhões. No primeiro quadrimestre deste ano, o Brasil exportou US$ 11,5 bilhões na mesma cesta de produtos, com US$ 627 milhões direcionados à UE, o que fez o bloco cair para a terceira posição, atrás da China (US$ 3,3 bilhões) e dos Estados Unidos (US$ 867 milhões).

Fontes da Comissão Europeia citadas pela agência AFP indicam que a exclusão se deve à falta de garantias brasileiras sobre a não utilização de determinados antibióticos. No entanto, outros meios de comunicação europeus relacionaram a decisão ao acordo Mercosul-UE, que começou a valer provisoriamente em 1º de maio e ainda aguarda julgamento judicial na Europa sobre sua legalidade.

O governo brasileiro, por sua vez, destaca a robustez de seu sistema sanitário e busca reverter a medida por meio de diálogo com as autoridades europeias, a fim de restabelecer a autorização para exportação desses produtos ao mercado comunitário

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União Europeia Brasil Exportação Carnes Antimicrobianos Mercosul

 

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