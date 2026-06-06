União Europeia formaliza exclusão do Brasil de lista de exportação de produtos de origem animal

A União Europeia oficializou a retirada do Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes bovina e de aves e outros produtos de origem animal devido ao não cumprimento das novas regras sobre uso de antimicrobianos. A medida entra em vigor em setembro de 2026.

A União Europeia (UE) formalizou a exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar determinados produtos de origem animal para o mercado europeu, em decorrência do não cumprimento das novas regras do bloco relativas ao uso de antimicrobianos na pecuária.

A decisão, que afeta categorias como bovinos, equinos, aves, aquicultura, mel e tripas, foi publicada em regulamento no Diário Oficial da UE e produzirá efeitos a partir de 3 de setembro de 2026. A marcação que antes identificava o Brasil como apto a enviar esses produtos foi removida, indicando que o país não apresentou garantias suficientes de que implementaria, até setembro, as medidas exigidas pela legislação europeia.

O regulamento europeu estabelece que produtos destinados ao mercado do bloco não podem utilizar medicamentos antimicrobianos com a finalidade de promover crescimento ou aumentar o rendimento dos animais. Além disso, restringem-se substâncias reservadas ao tratamento de infecções em humanos. A Comissão Europeia afirmou no documento que não recebeu informações do Brasil que assegurassem o cumprimento dessas exigências.

A lista de países funciona por meio de marcações, sendo que o símbolo X indicava que o país havia fornecido provas e garantias de adequação às regras sobre antimicrobianos. Com a remoção do X, o Brasil deixa de ser reconhecido como apto, sob essas normas específicas, para exportar as categorias afetadas. Apesar da formalização, a decisão não interrompe imediatamente os embarques brasileiros.

Em maio, quando a exclusão foi comunicada, os ministérios da Agricultura, das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmaram que as exportações seguiam normalmente e que o governo tentaria reverter a situação antes da entrada em vigor da restrição. O governo brasileiro declarou ter recebido a notícia "com surpresa" e informou que o chefe da Delegação do Brasil junto à UE buscaria explicações com autoridades sanitárias do bloco.

A publicação no Diário Oficial europeu, portanto, apenas dá caráter formal e jurídico ao que já havia sido antecipado. Do ponto de vista comercial, a exclusão tem potencial impacto relevante. Em 2025, o Brasil exportou US$ 32,3 bilhões em animais vivos, carnes e outros produtos de origem animal, como ovos e mel.

Desse total, US$ 1,6 bilhão foram destinados aos países da UE, tornando o bloco o segundo maior destino das exportações brasileiras do setor - atrás apenas da China, que comprou US$ 9,8 bilhões. No primeiro quadrimestre deste ano, o Brasil exportou US$ 11,5 bilhões na mesma cesta de produtos, com US$ 627 milhões direcionados à UE, o que fez o bloco cair para a terceira posição, atrás da China (US$ 3,3 bilhões) e dos Estados Unidos (US$ 867 milhões).

Fontes da Comissão Europeia citadas pela agência AFP indicam que a exclusão se deve à falta de garantias brasileiras sobre a não utilização de determinados antibióticos. No entanto, outros meios de comunicação europeus relacionaram a decisão ao acordo Mercosul-UE, que começou a valer provisoriamente em 1º de maio e ainda aguarda julgamento judicial na Europa sobre sua legalidade.

O governo brasileiro, por sua vez, destaca a robustez de seu sistema sanitário e busca reverter a medida por meio de diálogo com as autoridades europeias, a fim de restabelecer a autorização para exportação desses produtos ao mercado comunitário





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