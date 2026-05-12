União Europeia excluirá o Brasil da lista de países autorizados a exportar carne e produtos de origem animal a partir de 3 de setembro

A União Europeia excluiu o Brasil da lista de países que cumprem suas normas sanitárias contra o uso excessivo de antibióticos na pecuária e determinou que as importações de carne e outros produtos de origem animal do Brasil não serão permitidas a partir de 3 de setembro.

União Europeia veta importações de carne e produtos de origem animal do Brasil . A União Europeia divulgou, na terça-feira (12), uma atualização da lista de países que concordam com suas normas sanitárias em relação ao uso excessivo de antibióticos na pecuária e excluiu o Brasil .

A lista define quais países cumprem as normas sanitárias do bloco e poderão continuar exportando carne e outros produtos de origem animal para a Europa a partir de 3 de setembro. A medida entrará em vigor quando a UE publicá-la no seu Diário Oficial. A União Europeia alegou que o Brasil foi excluído por não fornecer garantias sobre a não utilização de antibióticos na pecuária, conforme informações da agência de notícias France Presse.

Em entrevista à agência Lusa, a porta-voz da Comissão Europeia para a Saúde, Eva Hrncirova, confirmou que o Brasil não está na lista e poderá deixar de exportar para a UE mercadorias como bovinos, equinos, aves, ovos, aquicultura, mel e involucros. A UE afirmou que o Brasil precisa garantir o cumprimento dos requisitos da União relativas à utilização de antibióticos durante todo o ciclo de vida dos animais dos quais provêm os produtos a serem exportados.

Se a conformidade for demonstrada, a UE poderá autorizar ou retomar as exportações. O governo brasileiro ficou surpreso com a retirada do Brasil da lista dos países autorizados a exportar carnes e produtos de origem animal para a União Europeia. Os Ministérios da Agricultura, do Comércio Exterior e das Relações Exteriores disseram em nota conjunta que vão tentar reverter a decisão.

O chefe da Delegação do Brasil junto à União Europeia realizará uma reunião com as autoridades sanitárias da União Europeia na quarta-feira (13) para discutir o assunto. Cabe mencionar que a União Europeia proibiu os antibióticos que funcionam como melhoradores de desempenho, como a avoparicina e a Virginiomicina, em abril. Para voltar à lista da UE, o Brasil tem dois caminhos: restringir legalmente o uso dos antimicrobianos mencionados ou garantir que a carne exportada não contenha essas substâncias.

A União Europeia, segundo dados do Agrostat, é o terceiro maior destino da carne bovina brasileira em valor exportado, depois de China e Estados Unidos. Para as carnes em geral, o bloco é o segundo maior mercado, atrás da China





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