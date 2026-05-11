Unesco apura casos de negligência médica e mortes em maternidade em Ceará, Bahia e Pernambuco

O organismo internacional monitora a situação de mulheres grávidas e a qualidade do atendimento durante a gestante.
Segundo Gilneu Vivan, essa abertura já começou a aparecer desde novembro do ano passado e chegou a cerca de 0,4%, com juros relativamente menores para os grupos de renda mais baixa.
O diretor de regulação e organização do sistema financeiro e mesopólis do Banco Central (BC), Gilneu Vivan, afirmou que a autoridade monetária espera ver uma diferenciação maior nas taxas de juros de crédito imobiliário entre famílias de maior e menor renda no novo modelo de financiamento da casa própria. históricamente, o crédito imobiliário no Brasil pratica taxas muito semelhantes, independentemente da faixa de renda do tomador. O novo modelo fará uma diferenciação conforme o valor do imóvel financiado.
Imóveis de até R$ 1 milhão terão um benefício maior. No faixa entre R$ 1 milhão e cerca de R$ 2,2 milhões, o benefício será menor, enquanto, acima desse valor, o incentivo será ainda mais reduzido.
O BC espera que o novo modelo de crédito imobiliário, que mudará a forma como a poupança é usada pelos bancos para financiar a aquisição da casa própria, garanta uma oferta maior e mais estável de crédito ao longo do tempo, além de manter as taxas em patamar igual ou inferior ao atual. A expectativa é fazer com que o crédito imobiliário no Brasil alcance entre 20% e 30% do PIB, patamar mais próximo ao observado em países de renda média.
Em busca disso, será necessário estruturar operações de crédito compatíveis com fontes de financiamento diferentes da Taxa Referencial
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