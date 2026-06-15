UFC Freedom 250: Poatan perde para Cyril Gane em combate no histórico evento na Casa Branca

O UFC realizou um evento histórico na Casa Branca, nos EUA, com grandes combates. O brasileiro Poatan disputou o cinturão provisório dos pesos pesados contra Cyril Gane e foi derrotado por nocaute técnico. Enquanto isso, outros lutadores brasileiros como Diego Lopes, Maurício Ruffy e Josh Hokit também conquistaram vitórias impressionantes.
O UFC Freedom 250, evento comemorativo realizado na Casa Branca , nos Estados Unidos, marcou um momento histórico para o esporte, mas trouxe uma derrota significativa para o Brasil.
O brasileiro Poatan disputou o cinturão provisório dos pesos pesados contra o francês Cyril Gane e acabou derrotado por nocaute técnico no segundo round. Poatan buscava uma marca histórica: conquistar o terceiro cinturão da carreira em categorias diferentes, algo que não conseguiu nesta noite.
"Esse era o risco. Se eu não tivesse arriscado, não seria quem sou hoje", refletiu o lutador após a luta, demonstrando resiliência diante da derrota. Aos olhos do público, o combate foi uma demonstração de estratégia e agressividade por parte de Gane, que controlou o ritmo da luta com sua velocidade e precisão. O primeiro round foi marcado pela movimentação do francês, enquanto Poatan demorou a encaixar seus golpes.
Mesmo acertando alguns chutes no final, o brasileiro perdeu o round por 10 a 9. No segundo round, um potente jab de Gane desestabilizou a defesa de Poatan. O brasileiro, mesmo após ser levado ao chão e receber cotoveladas, conseguiu se levantar, mas não resistiu à sequência de golpes e a luta foi interrompida pelo árbitro. Questionado sobre uma possível volta aos pesos-médios, Poatan foi cauteloso.
"A luta acabou de acontecer, tenho que decidir bem, da mesma forma que fiz quando perdi no peso-médio, agora faremos da mesma forma", afirmou, deixando aberta a possibilidade de mudança de categoria no futuro. Além do combate principal, o evento trouxe várias outras lutas que agitaram o octógono. O brasileiro Diego Lopes, por exemplo, teve uma performance de destaque ao vencer o norte-americano Steve Garcia por nocaute técnico no segundo round.
Lopes acertou um cruzado de esquerda e partiu para uma sequência de golpes com o adversário já no chão, garantindo a vitória.
"Sei que ele é perigoso. Meu irmão, meu córner, falou para eu fazer dois, três (socos) na trocação. Ninguém consegue ganhar de mim aqui, se você vier para o meio do octógono, na trocação comigo, eu nocauteio qualquer pessoa", declarou o vitorioso, mostrando confiança em sua estratégia. Outro brasileiro que brilhou foi Maurício Ruffy, que nocauteou Michael Chandler com um chute giratório, apesar de ter sido vaiado pela torcida presente.
"Estou muito feliz pela performance, por estar aqui e por tudo o que estou vivendo. Agradecer ao UFC pela oportunidade. O Chandler é um grande lutador. Eu tenho treinado muito wrestling, quero ser campeão da categoria e estou entregando o meu máximo", disse Ruffy após a vitória.
Já Bo Nickal demonstrou sua eficiência ao finalizar sua luta em apenas um round. Ele abriu distância com um chute no rosto de Daukaus e, com uma sequência de socos, derrubou o adversário, conquistando a vitória por nocaute técnico. No card preliminar, Josh Hokit alcançou sua 10ª vitória na UFC ao vencer Derrick Lewis, que fez uma apresentação aquém do esperado em Washington. Lewis sofreu uma sequência bem encaixada de golpes e foi caindo no chão enquanto ainda era atingido.
Ao cair de costas no octógono, a arbitragem decretou o nocaute, consolidando mais uma vitória para Hokit. Além disso, a luta entre Sean O'Malley e o canadense Aiemann Zahabi também terminou em nocaute. Depois de um primeiro round equilibrado, o norte-americano finalizou o adversário com uma sequência de golpes de esquerda e direita no segundo round.
O evento, portanto, foi marcado por emoção, reviravoltas e pela presença de um público engajado, reforçando a força do UFC como principal organização de MMA do mundo
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