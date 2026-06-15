UFC Freedom 250: Evento na Casa Branca superou expectativas, mas foi muito caro

O UFC Freedom 250 foi realizado no gramado da Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, e foi marcado por um feito inédito na história da organização: todas as lutas do card terminaram em nocaute. O evento superou qualquer expectativa, mas foi muito caro e não compensou.
O UFC Freedom 250 foi realizado entre a noite desse domingo (14) e as primeiras horas da segunda-feira (15) no gramado da Casa Branca , residência oficial e principal local de trabalho do presidente dos Estados Unidos, em Washington, nos Estados Unidos.
Este evento foi marcado por um feito inédito na história da organização: todas as lutas do card terminaram em nocaute. O presidente do UFC, Dana White, confirmou que o evento superou qualquer expectativa, sem falar especificamente em números, indicando que a produção custou cerca de um valor significativo. White disse à ESPN estadunidense que nunca mais fará um evento daquela magnitude, considerando que foi muito caro e não compensou.
O evento, número 777 na história da organização, contou com a surpreendente vitória de Justin Gaethe sobre Ilia Topuria, e a derrota de Alex Poatan para o francês Ciryl Gane. A luta entre Gaethe e Topuria foi particularmente emocionante, com Gaethe conseguindo a vitória por nocaute técnico no segundo round. Já a luta entre Poatan e Gane foi marcada por uma derrota contundente de Poatan, que foi nocauteado técnico no primeiro round.
Além disso, Josh Hokit venceu Derrick Lewis por nocaute técnico no segundo round, e Bo Nickal venceu Kyle Daukaus por nocaute técnico no primeiro round. O próximo evento do UFC está previsto para ser disputado no sábado (20) no Meta Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos, com um card encabeçado pela disputa do título no peso mosca entre Manel Kape e Kyoji Horiguchi.
Este evento contará com forte presença brasileira, com lutadores como Vinicius Oliveira, André Lima, Beatriz Mesquita, Allan Nascimento, Karol Rosa e Luana Santos se apresentando no ringue
UFC Casa Branca Dana White Justin Gaethe Alex Poatan Ciryl Gane Josh Hokit Derrick Lewis Bo Nickal Kyle Daukaus Manel Kape Kyoji Horiguchi Vinicius Oliveira André Lima Beatriz Mesquita Allan Nascimento Karol Rosa Luana Santos
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UFC Freedom 250 em um palco inédito: Casa Branca, em Washington, nos Estados UnidosUFC Freedom 250, evento que reúne algumas das principais estrelas da organização, incluindo o brasileiro Alex 'Poatan' Pereira, e integra as celebrações pelos 250 anos da independência americana, coincidindo também com o aniversário de 80 anos do presidente Donald Trump.
Read more »
Manauara com estilo de luta mexicano: conheça Diego Lopes, brasileiro que abriu com vitória o card do UFC na Casa Branca'UFC 250 Freedom' ocorre na residência oficial do presidente dos Estados Unidos neste domingo
Read more »
UFC Freedom 250: Poatan perde para Cyril Gane em combate histórico na Casa BrancaBrasileiro Jairzinho 'Poatan' Rodrigues foi derrotado por nocaute técnico por Cyril Gane em luta pelo cinturão provisório dos pesos pesados no UFC Freedom 250, evento realizado na Casa Branca. Poatan buscava se tornar o primeiro lutador a conquistar cinturões em três categorias diferentes no MMA. Após a derrota, ele avalia futuro e possível retorno aos médios. Outros resultados: Diego Lopes vence por nocaute técnico e Bo Nickal finaliza no primeiro round.
Read more »
UFC Freedom 250: Poatan perde para Cyril Gane em combate no histórico evento na Casa BrancaO UFC realizou um evento histórico na Casa Branca, nos EUA, com grandes combates. O brasileiro Poatan disputou o cinturão provisório dos pesos pesados contra Cyril Gane e foi derrotado por nocaute técnico. Enquanto isso, outros lutadores brasileiros como Diego Lopes, Maurício Ruffy e Josh Hokit também conquistaram vitórias impressionantes.
Read more »