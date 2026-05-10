UFC 328: Sean Strickland conquista o cinturão dos médios e Joshua Van mantém o título dos moscas

A luta principal do UFC 328, entre Sean Strickland e Khamzat Chimaev, foi marcada por uma verdadeira batalha. Chimaev demonstrou seu jogo de grappling logo nos primeiros segundos, derrubando e mantendo o combate no chão durante praticamente todo o primeiro round. No entanto, Strickland conseguiu defender bem as investidas de submissão e neutralizar o domínio imposto pelo rival. Na co-luta principal, Joshua Van superou Tatsuro Taira e manteve o título dos moscas após uma atuação dominante encerrada por nocaute técnico.

A luta principal do UFC 328 , entre Sean Strickland e Khamzat Chimaev , foi marcada por uma verdadeira batalha. Chimaev demonstrou seu jogo de grappling logo nos primeiros segundos, derrubando e mantendo o combate no chão durante praticamente todo o primeiro round.

Strickland, no entanto, conseguiu defender bem as investidas de submissão e neutralizar o domínio imposto pelo rival. No segundo round, Chimaev passou boa parte da parcial em guarda, pressionado pelo volume e controle do campeão em pé. No terceiro round, a mudança de cenário afetou a estratégia de Chimaev, que passou a lutar em pé, justamente no terreno mais confortável para Strickland.

No quarto round, Taira apostou nas quedas e no controle no chão, enquanto Van levava vantagem nas ações em pé. No quinto round, Chimaev voltou a ser mais ativo e conseguiu equilibrar melhor as ações na trocação, mas não conseguiu garantir vantagem na parcial decisiva. Na luta co-principal, Joshua Van superou Tatsuro Taira e manteve o cinturão dos moscas após uma atuação dominante encerrada por nocaute técnico





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