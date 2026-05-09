UFC 328: Peruano Jose Ochoa conquista vitória emocionada após pedir em casamento a namorada

Em UFC 328, o atleta Jose Ochoa venceu o norte-americano Clayton Carpenter por decisão unânime após controlar praticamente toda a luta. Ao término à luta, Ochoa aproveitou o momento de destaque na organização do MMA UFC para pedir em casamento a namorada em frente ao público.

Em meio às emoções do UFC 328 , o amor também encontrou espaço este sábado (9) com o peruano Jose Ochoa conquistando mais uma vitória ao vencer o norte-americano Clayton Carpenter por decisão unânime após dominar os três rounds da luta.

Immediatamente após o resultado, o atleta aproveitou o momento de destaque para pedir a namorada em casamento diante do público no octógono mais famoso do mundo, com Joe Rogan, no mixed martial arts (MMA) evento. Cabe ressaltar que Ochoa retornou ao UFC com uma vitória na estreia e uma derrota em seu segundo combate. Depois de derrotar Cody Durden, o peso-mosca tentou confirmar sua boa fase contra Asu Almabayev, mas acabou derrotado.

Agora volta a ter seu braço levantado na organização. Ochao impôs seu ritmo desde o início e controlou praticamente toda a luta diante de Carpenter, pressionou no ataque, trabalhou golpes no corpo e nas pernas e ainda conseguiu levar o adversário ao chão logo nos primeiros movimentos do combate após defender um chute alto.

Mais letargo, Ochoa aumentou sua superioridade no segundo assalto, alternou ataques no corpo e na cabeça e conectou os golpes mais contundentes da luta, incluindo uma cotovelada giratória e um chute alto. Porém, Carpenter ainda buscou uma chave de perna após tentativa de transição no solo, porém sem sucesso. O desempenho dominante de Ochoa nos três rounds garantiu a vitória por decisão unânime dos juízes





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