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UE impõe veto à importação de carne brasileira a partir de 3 de setembro por falta de comprovação sanitária

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UE impõe veto à importação de carne brasileira a partir de 3 de setembro por falta de comprovação sanitária
União EuropeiaCarne BrasileiraVeto De Importação
📆6/6/2026 5:09 PM
📰sbtnews
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A Comissão Europeia proibiu a entrada de carne bovina, aves, peixes e mel do Brasil, alegando ausência de comprovação de controle de microbianos e uso inadequado de antimicrobianos. Autoridades brasileiras apontam burocracia e prometem medidas para reverter a decisão até 2026.

A Comissão Europeia publicou, nesta sexta-feira (5), a decisão oficial que veta a importação de carne bovina brasileira a partir de 3 de setembro, medida que se estende também a aves, peixes, mel, tripas e produtos de aquicultura.

O veto foi fundamentado na ausência de comprovação de que a cadeia pecuária do Brasil esteja livre de microbianos específicos, proibidos pelos regulamentos da UE, bem como pela falta de garantia de que o país tenha adotado as medidas exigidas pelo artigo 3.º do Regulamento Delegado (UE) 2023/905. Segundo o texto oficial, a UE não recebeu documentos que atestem a implementação de controles rigorosos para impedir a utilização de antimicrobianos como promotores de crescimento ou substitutos de medicamentos reservados ao tratamento de doenças humanas em animais de criação.

O regulamento ainda ressalta que a resistência antimicrobiana representa uma das maiores ameaças à saúde pública contemporânea, e que o bloqueio tem como objetivo proteger a população europeia ao assegurar o uso prudente desses fármacos no setor agropecuário. Especialistas do agronegócio brasileiro, como o consultor Miguel Daoud, apontam que a medida reflete, sobretudo, questões burocráticas e uma falha na comunicação entre os órgãos responsáveis.

Daoud defende que os produtores nacionais já atendem a grande parte das exigências europeias, mas ressalta que o Ministério da Agricultura ainda não conseguiu providenciar a documentação necessária para demonstrar a conformidade com as normas da UE. Ele enfatiza que o aviso já havia sido emitido há algum tempo, e a ausência de resposta adequada culminou na imposição do veto.

Em maio, o governo federal anunciou a intenção de adotar todas as medidas necessárias para reverter a decisão, buscando a reinstauração da habilitação e a retomada das exportações para o mercado europeu, que representa uma fatia significativa das receitas do setor de carnes. A decisão da UE vem num contexto de intensificação das políticas sanitárias globais, onde blocos econômicos buscam alinhar suas cadeias produtivas aos padrões de segurança alimentar e saúde pública.

A proibição, se mantida, poderá gerar impactos econômicos consideráveis para os exportadores brasileiros, pois o bloqueio de um dos maiores mercados consumidores pode reduzir a demanda interna e pressionar os preços domésticos. Por outro lado, o governo brasileiro tem sinalizado a intenção de intensificar o diálogo com as autoridades europeias, revisando procedimentos de fiscalização, reforçando a rastreabilidade dos produtos e acelerando a aprovação de novos protocolos de uso de antimicrobianos.

O objetivo declarado é atender às exigências da UE até 3 de setembro de 2026, data limite estabelecida para a plena conformidade, e assim restabelecer o fluxo comercial que beneficie tanto produtores quanto consumidores nos dois continentes

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União Europeia Carne Brasileira Veto De Importação Antimicrobianos Agronegócio

 

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