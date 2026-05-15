Ucrânia: Zelensky alerta sobre novas ações russas em Belarus e no Norte do País; Rusia nega a participação em novas ações

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou que a Ucrânia recebeu informações sobre novos contatos entre Moscou e o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, aliado próximo do Kremlin, para discutir a participação de Belarus em novas ações militares russas., Belarus ocupa uma posição estratégica no conflito, com fronteiras com a Ucrânia ao sul e com países da OTAN, como Polônia, Lituânia e Letônia. Minsk ampliou sua cooperação militar com Moscou, apesar de não enviar tropas próprias para atuar diretamente no conflito, aceitando a instalação de armas nucleares táticas russas e mísseis hipersônicos em seu território. A aproximação com o governo bielorrusso reforçou preocupações em regiões próximas às fronteiras da aliança militar ocidental, conforme apontou Zelensky.

O presidente ucraniano, Zelensky, afirmou que a Rússia está tentando expandir a participação de Belarus na guerra, reforçando a defesa no norte do país. Ele revelou que o governo ucraniano recebeu informações sobre novos contatos entre Moscou e o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko , aliado próximo do Kremlin, para discutir a participação em novas ações militares russas .

Belarus ocupa uma posição estratégica no conflito, com fronteira com a Ucrânia ao sul e com países integrantes da OTAN, como Polônia, Lituânia e Letônia. Desde a invasão russa, em fevereiro de 2022, Lukashenko autorizou o uso do território bielorrusso como base de apoio às forças russas. Embora não enviasse tropas próprias para atuar diretamente no conflito, Minsk ampliou sua cooperação militar com Moscou, aceitando a instalação de armas nucleares táticas russas e mísseis hipersônicos em seu território.

A aproximação com o governo bielorrusso reforçou preocupações em regiões próximas às fronteiras da aliança militar ocidental e aumentou alertas sobre o papel estratégico do país no conflito. Zelensky orientou as forças de defesa ucranianas a elaborarem um plano de resposta e reforçassem a proteção nas regiões de Chernihiv e Kyiv, no norte do país.

Depois, ele revelou que a Ucrânia teve acesso a documentos russos que apontariam possíveis alvos de ataques em Kiev e outras cidades, incluindo locais onde autoridades do governo e comandantes militares poderiam estar





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