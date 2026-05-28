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Ucrânia e Suécia assinam parceria para compra de caças Gripen

Política E Defesa News

Ucrânia e Suécia assinam parceria para compra de caças Gripen
UcrâniaSuéciaCaças Gripen
📆5/28/2026 4:24 PM
📰CNNBrasil
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A Ucrânia está se preparando para adquirir uma frota de caças modernos com a parceria entre o presidente Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, que inclui a compra de 20 novos caças Gripen e a doação de 16 caças mais antigos no próximo ano.

A Ucrânia está se preparando para adquirir uma frota de caças modernos, com o presidente Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro da Suécia , Ulf Kristersson, anunciando uma parceria para a compra de 20 novos caças Gripen e a doação de 16 caças mais antigos no próximo ano.

Essa parceria é um passo importante para a modernização da frota de caças da Ucrânia, que tem sido uma prioridade para o país desde o início da guerra com a Rússia. Os dois líderes assinaram uma carta de intenções no ano passado, abrindo caminho para que a Suécia vendesse até 150 caças Saab Gripen modelo E para a Ucrânia.

O ministro da Defesa da Ucrânia disse em maio que um acordo para o Gripen E poderia ser assinado dentro de meses, após a troca de ataques entre a Irã e os EUA, que foi desencadeada por Trump ao recusar um suposto acordo com Teerã. O Gripen é considerado uma das melhores opções para a Ucrânia, devido à sua eficiência e capacidade de combate.

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, disse que planejava comprar todos os 150 jatos estipulados na carta de intenções original e que Deus os abençoe com o financiamento necessário para isso. A transferência de jatos C/D de modelos mais antigos permite uma solução provisória para a defesa aérea da Ucrânia nesse meio tempo. A Ucrânia reservou 2,5 bilhões de euros de um pacote de empréstimos de 90 bilhões de euros da UE para os aviões.

As entregas do novo modelo estão previstas para chegar à Ucrânia a partir de 2030, o que é um prazo razoável para a implementação de uma frota de caças modernos. Essa parceria entre a Ucrânia e a Suécia é um exemplo de cooperação internacional para a modernização da frota de caças da Ucrânia e para a promoção da estabilidade na região

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