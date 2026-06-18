U.S.-Irã firmam entendimento que promete fim às hostilidades e reabertura do Estreito de Ormuz, mas questões nucleares permanecem em aberto

O Memorando de Entendimento dos EUA e Irã encerra hostilidades e reabre o Estreito de Ormuz, mas deixa sem solução temas cruciais como o programa nuclear iraniano e a administração futura de rotas marítimas. A proposta define prazo de 60 dias para negociações finais e prevê a retirada de minas e cobrança potencial de taxas de navegação após esse período.

Nos últimos dias, as relações tensas entre os Estados Unidos e o Irã deram um inesperado rumo de esperança quando os dois países anunciaram um entendimento de natureza diplomática que pretende colocar fim às hostilidades e reabrir o estratégico Estreito de Ormuz, uma rota de passagem crucial para o comércio marítimo mundial.

A proposta, formalizada por meio de um Memorando de Entendimento, faz parte de um esforço mais amplo de estabilização no Oriente Médio, envolvendo também a situação no Líbano. Contudo, apesar de promissora, o acordo deixa vários pontos sensíveis ainda sem resolução definitiva, sobretudo o programa nuclear de longa data do Irã e a futura administração do estreito. Primeiramente, o Memorando estabelece um cessar-fogo imediato e permanente nas frentes militares que tenham sido palco de confrontos, incluindo intervenções no L{í}b:





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estreito De Ormuz Acordo EUA Irã Programa Nuclear Cessar-Fogo Negociações

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Acordo EUA-Irã para Estreito de Ormuz Enfrenta Obstáculos Operacionais e de SegurançaApesar do otimismo inicial dos mercados, o acordo preliminar entre EUA e Irã para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz esbarra na fragilidade do pacto e na necessidade de desminagem, o que deve atrasar a normalização do fluxo de petróleo e mercadorias.

Read more »

Fim da Guerra Irã-Iraque e Reabertura do Estreito de Ormuz Trazem Alívio, mas Exigem CautelaO fim da guerra Irã-Iraque e a reabertura do Estreito de Ormuz trazem alívio global, mas economistas alertam para volatilidade e ajustes. Bancos centrais, incluindo o Copom, podem retomar cortes na Selic.

Read more »

Irã adquire capacidade de bloquear Estreito de Ormuz, alertam inteligência dos EUAAvaliações indicam que o Irã pode fechar a rota marítima estratégica a qualquer momento, ampliando seu poder de pressão sobre a economia global

Read more »

Reabertura do Estreito de Ormuz enfrenta incertezas apesar de acordo entre EUA e IrãApesar do acordo entre EUA e Irã para reabertura do Estreito de Ormuz, desafios persistem com prazos divergentes, risco de minas e capacidade iraniana de novo bloqueio. A navegação ainda está muito abaixo dos níveis normais, e empresas do setor se mostram cautelosas.

Read more »