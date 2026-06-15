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Tyra Banks processa Netflix por difamação em documentário sobre America's Next Top Model

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Tyra Banks processa Netflix por difamação em documentário sobre America's Next Top Model
Tyra BanksNetflixDifamação
📆6/15/2026 1:48 PM
📰JornalOGlobo
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A atriz e apresentadora Tyra Banks entrou com uma ação judicial contra a Netflix e os produtores do documentário 'Reality Check: Inside America's Next Top Model', alegando manipulação de entrevistas e retrato difamatório. O processo pede responsabilização e acesso às gravações não editadas.

A atriz e empresária Tyra Banks protocolou uma ação judicial no último sábado, 13 de julho, acusando a Netflix e os diretores da série documental 'Reality Check: Inside America's Next Top Model ' de difamação .

O processo, registrado na Califórnia, alega que os produtores manipularam entrevistas para criar uma narrativa falsa sobre sua participação no reality show que ela mesma criou e apresentou. A série de três episódios, lançada em fevereiro na plataforma de streaming, teria distorcido deliberadamente as declarações de Banks para sugerir que ela foi conivente com abusos e controvérsias ocorridas durante as 24 temporadas do programa.

Banks busca responsabilizar os envolvidos por danos à sua reputação e exige o acesso às gravações completas da entrevista que concedeu. De acordo com a queixa, Banks concedeu uma entrevista de três horas e meia aos produtores, na qual respondeu a perguntas sobre o legado do programa, incluindo críticas a decisões polêmicas que ela admite que hoje abordaria de forma diferente.

No entanto, os produtores utilizaram apenas cerca de 16 minutos de suas respostas, selecionando trechos fora de contexto e remontando-os para sustentar uma versão difamatória dos fatos. A ação destaca que a responsabilidade assumida por Banks foi descartada, e que os produtores ignoraram suas explicações e reflexões sobre os erros do passado.

O processo também alega quebra de contrato e uso indevido de imagem, já que Banks teria participado da entrevista sob a premissa de que seria retratada de forma justa. Um exemplo citado no processo é o caso de Shandi Sullivan, participante do Ciclo 2 do programa. Sullivan relatou no documentário que foi filmada embriagada durante uma viagem a Milão e que acordou na cama com um homem, descrevendo o ocorrido como uma agressão.

Banks afirma que nunca tinha ouvido essa versão antes e que, durante sua entrevista, não foi informada sobre o relato de Sullivan. A edição do documentário mostra Banks hesitando ao ser questionada sobre Sullivan, com a tela escurecendo após um 'hum', dando a entender que ela estaria evitando o assunto.

No entanto, segundo a ação, os produtores cortaram seus acenos de cabeça afirmativos e sua resposta imediata de que se lembrava da história de Sullivan, criando uma impressão falsa de que ela tentava encobrir o ocorrido. Além da difamação, o processo alega quebra de contrato e uso indevido de imagem. Banks afirma que só teve acesso ao documentário um dia antes da estreia, o que a impediu de solicitar correções ou retirar sua participação.

Ela também alega que a Netflix e o EverWonder Studio recusaram seus pedidos para revisar as gravações completas da entrevista, violando acordos anteriores. A ação busca obrigar os produtores a liberarem as filmagens não editadas e responsabilizá-los pelos danos à sua reputação, além de exigir uma indenização por difamação e violação de contrato. A produtora EverWonder Studio, os diretores Mor Loushy e Daniel Sivan, e a Netflix são listados como réus.

A série documental 'Reality Check' reúne depoimentos de modelos, jurados e membros da produção, revisitando o impacto cultural e as controvérsias de 'America's Next Top Model'. Enquanto alguns críticos elogiaram a abordagem honesta, outros questionaram a ausência de responsabilização de Banks. Agora, com a ação judicial, o caso promete gerar novos debates sobre ética na produção de documentários e os limites da edição de entrevistas.

Até o momento, nem a Netflix nem os produtores se manifestaram oficialmente sobre o processo, e representantes de Banks também se recusaram a comentar. O desfecho do caso pode estabelecer precedentes importantes para a forma como documentários utilizam entrevistas e editam depoimentos

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