Two Content Creators Selected for Fox Sports Project Gain Access to All 104 World Cup Games

Two content creators, Austin Franklin and Kevin Akoto, have been selected for a Fox Sports project, gaining access to all 104 World Cup games in 2026. They will be recording their reactions and creating content for social media during the tournament, similar to the 'Show of Truman' film.

Selecionados para um projeto da Fox Sports norte-americana, Austin Franklin e Kevin Akoto estão acompanhando todas as partidas enquanto são gravados. Já pensou ganhar dinheiro para assistir a todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026?

Pois foi isso que aconteceu com dois criadores de conteúdo. Os selecionados em um projeto da Fox Sports norte-americana, receberão cerca de uma década para acompanharem as partidas enquanto são gravados em um estúdio de vidro na Times Square, nos Estados Unidos. Eles foram os escolhidos entre milhares de candidatos que enviaram vídeos nas redes sociais se candidatando ao experimento.

Assim, a dupla terá suas reações gravadas durante os duelos e ambos estarão criando conteúdo para as redes sociais e interagindo com os fãs durante todo o torneio. Tem sido uma experiência muito parecida com o filme 'Show de Truman', onde o personagem de Jim Carrey tinha seu cotidiano filmado e transmitido para milhões de pessoas.

'Às vezes, esqueço que estamos aqui. Estou assistindo a um jogo por alguns minutos e, de repente, olho para o Kevin e vejo pessoas em cima de mim. É tipo: ‘Meu Deus! ’. Na maior parte do tempo, tem umas 30 pessoas nos observando, assistindo aos jogos.

É uma experiência estranha', revelou Franklin ao The Guardian. Apesar da maratona de jogos, o estúdio foi pensado para oferecer toda a comodidade a Austin Franklin e Kevin Akoto. Eles recebem pratos inspirados em cada nação participante e tudo o que precisam para assistir as partidas.

Além disso, a dupla chama a atenção em uma das vias mais movimentadas da cidade de Nova York e vem gerando interação com os fãs e espectadores da Lincoln Financial Field: conheça o estádio de Brasil x Haiti na Copa do Mundo 2026. Arena da Filadélfia será palco de Brasil x Haiti e também receberá partidas do mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

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