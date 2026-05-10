TVNews - Djalminha, Romário e Renato Gaúcho perderam Copa do Mundo por indisciplina

Djalminha, Romário e Renato Gaúcho perderam Copa do Mundo por indisciplina, segundo o melhor jogador do Brasil de todos os tempos, Ronaldo de Assis Moreira.

Alô, Neymar ! Djalminha , Romário e Renato Gaúcho perderam Copa do Mundo por indisciplinaFoto: Miguel Schincariol/LatinContent via Getty Images. Campeão do mundo em 2002, o ‘Bruxo’ afirmou que só tiraria o camisa 10 do Santos da Seleção Brasileira em caso de problema físico.

‘Com todo respeito a todos, ele é o melhor deles todos. Onde a gente está vai ter resenha de futebol, ainda mais em ano de Copa, e me perguntam: ‘E aí? ’. Tá louco....

Só se tiver problema de lesão. Agora, ele estando bem, não tem como’, disse em entrevista ao Alô, Neymar! Djalminha, Romário e Renato Gaúcho perderam Copa do Mundo por indisciplinaA resposta será dada no dia 18 de maio, quando Carlo Ancelotti anunciar os 26 nomes que vão representar o Brasil no Mundial. Até o momento, porém, o craque não foi chamado nas outras listas do treinador.

Se hoje opina como um ídolo do futebol brasileiro, Ronaldinho viveu situação parecida com Neymar em 2010. Após participar dos Mundiais de 2002 e 2006, o craque ficou fora da lista final de Dunga para o Mundial da África do Sul.

‘Toda Copa do Mundo tem alguma coisa assim. Eu estava muito bem no Milan, tinha aquela esperançazinha de estar, mas não aconteceu’, recordou. Com ou sem Neymar entre os convocados, o ex-camisa 10 deu um conselho de quem entende do assunto aos atuais jogadores da Seleção Brasileira.

‘Dê tudo, dê a vida. O melhor sentimento do mundo é ser campeão do mundo. Às vezes, só se tem uma chance. No resto da vida você será consapevole como campeão do mundo’, completou





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