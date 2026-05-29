TV Globo incentiva uso de antena digital durante a Copa com a campanha Fique Antenado

A emissora divulga benefícios da antena digital, como transmissão gratuita, menor latência e baixo custo, e promove a Maratona Fique Antenado com orientações de compra, instalação e sintonia para garantir que o público aproveite a Copa sem depender da internet.

Com a chegada da Copa do Mundo, fenômeno que reúne milhões de brasileiros em frente à tela para torcer em conjunto, a TV Globo lançou a campanha Fique Antenado.

O objetivo da iniciativa é orientar o público sobre as vantagens da antena digital e ampliar o acesso ao sinal da TV aberta em todo o país. Entre os benefícios destacados estão a transmissão totalmente gratuita, a redução do atraso em relação aos serviços de streaming e a independência da conexão de internet.

Assim, quem instala a antena digital consegue acompanhar jogos, programas e outros eventos ao vivo praticamente em tempo real, eliminando a frustração de descobrir um gol ou um lance importante só depois de a imagem aparecer na tela da TV





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