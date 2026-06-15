TV Globo alcança 50 milhões de pessoas com empate do Brasil com Marrocos na Copa do Mundo

A TV Globo alcançou 50 milhões de pessoas com a transmissão do empate entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo. A emissora registrou a maior audiência este ano, segundo dados prévios, no Painel Nacional de Televisão.

A TV Globo alcançou 50 milhões de pessoas com a transmissão do empate entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo. A emissora registrou a maior audiência este ano, segundo dados prévios, no Painel Nacional de Televisão.

No território nacional foram 32 pontos, o maior índice da faixa horária (bola rolando de 19h04 às 21h05) em sete anos. Já entre os cariocas, a transmissão marcou média de 34 pontos. A Globo também disponibilizou as transmissões nos serviços de streaming e é possível assistir às partidas pela TV aberta com antena digital ou pelos serviços de streaming.

Além disso, a emissora alcançou um recorde histórico na live esportiva no Youtube, com mais de 50 milhões de visualizações. A TV Globo também ofereceu transmissões gratuitas de todos os 104 jogos da competição, o que foi uma grande atração para os torcedores. A empresa também disponibilizou as transmissões nos serviços de streaming, como o YouTube e o Facebook Watch, o que permitiu que os fãs assistissem às partidas de forma gratuita.

A Globo também registrou bons resultados em outros estados, como São Paulo, onde a transmissão alcançou 31 pontos, o melhor desempenho na faixa aos sábados em seis anos. Além disso, a emissora conseguiu 8 pontos de média com picos de 11, resultado mais alto no ano. No Rio, foram 6 pontos de média, e a emissora também alcançou um recorde histórico na live esportiva no Youtube, com mais de 50 milhões de visualizações.

A TV Globo também ofereceu transmissões gratuitas de todos os 104 jogos da competição, o que foi uma grande atração para os torcedores. A empresa também disponibilizou as transmissões nos serviços de streaming, como o YouTube e o Facebook Watch, o que permitiu que os fãs assistissem às partidas de forma gratuita. A Globo também registrou bons resultados em outros estados, como São Paulo, onde a transmissão alcançou 31 pontos, o melhor desempenho na faixa aos sábados em seis anos.

Além disso, a emissora conseguiu 8 pontos de média com picos de 11, resultado mais alto no ano. No Rio, foram 6 pontos de média, e a emissora também alcançou um recorde histórico na live esportiva no Youtube, com mais de 50 milhões de visualizações





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