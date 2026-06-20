Turquia e Paraguai empatam sem gols em jogo truncado pelas eliminatórias

Em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Turquia e Paraguai não conseguiram balançar as redes em um jogo marcado por oportunidades desperdiçadas e muitas faltas. Veja os lances principais.

A partida entre Turquia e Paraguai , válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo, foi marcada por uma intensa batalha no meio-campo e várias oportunidades criadas por ambos os lados, mas com defesas firmes que impediram a abertura do placar.

No primeiro tempo, a Turquia tentou impor seu ritmo com jogadas rápidas pelas laterais, especialmente com Arda Güler e Kenan Yildiz, que sofreram falta em áreas avançadas. Hakan Çalhanoğlu ainda arriscou um chute de fora da área, mas a defesa paraguaia se reorganizou rapidamente. O Paraguai, por sua vez, respondia em contra-ataques perigosos, com Miguel Almirón tentando explorar a defesa turca, mas Isidro Pitta foi pego em impedimento após um passe em profundidade.

Na segunda etapa, as chances se multiplicaram: Arda Güler perdeu uma grande oportunidade dentro da área após passe de Kerem Aktürkoğlu, enquanto Diego Gómez e Omar Alderete também finalizaram de fora, sem sucesso. Escanteios e faltas se acumularam, com Gustavo Gómez intervenando em um lance importante. Ferdi Kadioglu sofreu falta na lateral, e Ismail Yüksek foi advertido por entrada dura.

Apesar da pressão, o jogo terminou sem gols, um resultado que mantém ambas as seleções na luta pela classificação, mas com a sensação de que poderia ter havido mais emoção. A ausência de finalizações precisas foi o grande destaque negativo, enquanto a organização defensiva sobressaiu





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