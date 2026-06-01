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Türkiye esmaga North Macedonia com vitória dominante em jogo de qualificação

Desporto / Futebol Internacional News

Türkiye esmaga North Macedonia com vitória dominante em jogo de qualificação
TürkiyeNorth MacedoniaEliminatórias Europeias
📆6/1/2026 7:23 PM
📰Lance!
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A seleção da Türkiye demonstrou uma supremacia ofensiva impressionante ao derrotar North Macedonia por 4 a 0 em partida válida pelas eliminatórias europeias. O domínio turco foi traduzido em gols e inúmeras oportunidades claras de gol, com destaque para as assistências de Irfan Can Kahveci e a eficiência dos atacantes Baris Alper Yilmaz, Deniz Gül e Can Uzun. A defesa macedônia resistiu apenas durante o primeiro tempo, antes de ser obliterada no segundo período com uma chuva de finalizações precisas.

Em uma exibição de força coletiva e eficácia ofensiva, a seleção da Türkiye assegurou uma vitória crucial e convincente por 4 a 0 sobre North Macedonia em partida válida pelas eliminatórias para o Campeonato Europeu de Futebol .

O jogo, que parecia equilibrado nos primeiros minutos, rapidamente se transformou em um monólogo turco, com a equipe visitante controlando completamente as ações e criando uma sucessão de chances de gol que por pouco não resultaram em uma goleada ainda mais expressiva. O primeiro sinal de perigo veio cedo, com Türkiye pressionando a saída de bola adversária.

A abertura do marcador aconteceu ainda no primeiro tempo, graças a uma bela jogada iniciada por Oguz Aydin, que cruzou com precisão para a área, encontrando Orkun Kökçü. O meio-campista turco, com o pé esquerdo, não desperdiçou e mandou para o fundo das redes, deixando o goleiro macedônio sem reação. Este golparecia apenas o começo de uma longa noite de pressão para North Macedonia.

A resposta macedônia veio em um contra-ataque rápido, mas a finalização de Milan Ristovski, mesmo com o passe de assistência de Ezgjan Alioski, não assustou o goleiro turco. No entanto, o ímpeto da equipe da casa era inexistente, e Türkiye continuava a ditar o ritmo da partida. O segundo gol turco foi um exemplo de paciência e oportunismo.

Após um escanteio cobrado, a bola foi afastada parcialmente pela defesa, mas Can Uzun, na sobra, arriscou um belo chute de fora da área, no canto inferior esquerdo, sem chances para o arqueiro rival. O placar de 2 a 0 no intervalo já era um reflexo justo da superioridade em campo. No segundo tempo, a Turquia intensificou ainda mais sua pressão.

O terceiro gol foi mais um tento de cabeça, desta vez assinado por Deniz Gül, que subiu mais que a defesa para completar um cruzamento efter um escanteio, ampliando a vantagem e desestabilizando completamente a equipe adversária. Pouco depois, a avalanche continuou. Irfan Can Kahveci, um dos destaques da partida, serviu com um preciso cruzamento Baris Alper Yilmaz, que finalizou de pé direito, no meio da área, para marcar o quarto gol turco, consolidando a goleada.

AThroughout o jogo, a Türkiye registrou inúmeras outras oportunidades claras. Can Uzun acertou a trave com um chute de pé esquerdo. Merih Demiral perdeu uma chance incrível dentro da pequena área após cruzamento de Arda Güler. Aral Simsir também finalizou bem, com o goleiro defendendo.

Até mesmo os jogadores de defesa turcos, como Ezgjan Alioski (do lado adversário, curiosamente), finalizaram, mas sem sucesso. A defesa da North Macedonia, exposta e desorganizada, sofria a cada investida dos alas turcos, que cruzam com precisão constantemente para a área. No final, a vitória por 4 a 0 foi incontestável e enviou uma mensagem clara sobre as ambições da seleção turca nesta campanha de qualificação

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Türkiye North Macedonia Eliminatórias Europeias Goleada Futebol Qualificação

 

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