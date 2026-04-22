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Turistas retornam ao Morro Dois Irmãos para o amanhecer um dia após tiroteio

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Turistas retornam ao Morro Dois Irmãos para o amanhecer um dia após tiroteio
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📆4/22/2026 6:55 AM
📰JornalOGlobo
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Mesmo após ficarem ilhados devido a um confronto entre polícia e traficantes no Vidigal, visitantes mantêm agenda de turismo e lotam mirante carioca para assistir ao nascer do sol.

O Morro Dois Irmãos , um dos pontos turísticos mais emblemáticos da Zona Sul do Rio de Janeiro, recuperou sua rotina habitual nesta terça-feira, poucas horas após ser palco de um momento de extrema tensão. Centenas de visitantes, incluindo diversos turistas estrangeiros, voltaram a ocupar o mirante logo nas primeiras horas da manhã para contemplar o nascer do sol, ignorando os reflexos da operação policial realizada na véspera.

Na segunda-feira, a presença de forças de segurança na comunidade do Vidigal para o combate ao tráfico de drogas resultou em um tiroteio contra membros do Comando Vermelho, o que acabou por confinar cerca de 200 turistas no topo da montanha por aproximadamente duas horas. A ação, segundo as autoridades, foi motivada pela resistência de criminosos que abriram fogo contra os policiais, colocando em risco a integridade de moradores e visitantes que estavam na região. Apesar da gravidade do episódio, que exigiu cautela e a permanência forçada dos grupos no cume até a autorização para descida, a resiliência dos visitantes chamou a atenção. Muitos turistas relataram que, embora o incidente tenha gerado um breve momento de apreensão, o desejo de conhecer as belezas naturais da cidade superou o medo. Para estudantes estrangeiros presentes no local, o Rio de Janeiro continua sendo visto como um destino de experiências inesquecíveis. A percepção de segurança, mesmo em áreas sensíveis, parece ser um fator presente na mente desses viajantes, que descrevem a população local como acolhedora. O guia de turismo William Souza Lima reforçou esse sentimento, afirmando que a ascensão do Favela Tour, que se consolidou como uma alternativa importante de passeio na cidade, não deverá sofrer impactos significativos devido a eventos isolados de violência, dado o crescente interesse dos estrangeiros em entender a realidade das comunidades cariocas. A operação desta semana, que culminou na prisão de três indivíduos e felizmente não registrou feridos, ocorre em um contexto de constante vigilância por parte do Estado frente às facções criminosas que atuam na capital fluminense. O cenário recorda os desafios de segurança pública enfrentados pelo Rio de Janeiro ao longo dos anos, incluindo episódios de grande letalidade que marcaram a memória recente da cidade. Enquanto a polícia segue investigando táticas de fuga e a presença de chefes de facções de outros estados, o setor de turismo se mantém otimista. O fato de os turistas terem retornado ao Morro Dois Irmãos no dia seguinte demonstra que a força das paisagens cariocas, como a vista privilegiada de Ipanema, ainda atua como um potente atrativo, capaz de manter o fluxo de visitantes mesmo em meio a episódios de instabilidade. A gestão da segurança em locais de alta visitação, entretanto, segue como um desafio central para que a experiência turística nas favelas possa ocorrer com a devida tranquilidade

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