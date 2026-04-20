Turistas ficam retidos no Morro Dois Irmãos após tiroteio durante operação policial no Vidigal

Grupo de 200 turistas é surpreendido por intenso tiroteio durante trilha no Vidigal; operação policial visava capturar criminoso da Bahia e causou fechamento da Avenida Niemeyer.

O amanhecer de segunda-feira no Rio de Janeiro foi marcado por momentos de extrema tensão para aproximadamente 200 turistas que realizavam a trilha do Morro Dois Irmãos. O grupo, que buscava contemplar o nascer do sol em um dos pontos mais icônicos da cidade, viu sua experiência ser bruscamente interrompida pelo início de um intenso tiroteio na comunidade do Vidigal .

A operação policial, conduzida pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) em colaboração com autoridades da Bahia, visava capturar um criminoso de alta periculosidade, conhecido como Dadá, apontado como líder de uma facção criminosa no sul do estado baiano. O som dos disparos e o sobrevoo de helicópteros da polícia criaram um clima de pânico entre os visitantes, muitos dos quais eram estrangeiros ou turistas de outros estados brasileiros que desconheciam a instabilidade da região em momentos de intervenção estatal. A situação no local tornou-se crítica por volta das 6h30, quando as forças de segurança determinaram o fechamento da Avenida Niemeyer nos dois sentidos para assegurar o perímetro da operação. O bloqueio da principal via de ligação entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca causou um efeito dominó na mobilidade urbana, forçando o desvio de sete linhas de ônibus e gerando reflexos em toda a logística de transporte da cidade. Relatos colhidos no local descrevem cenas de apreensão: enquanto o grupo de turistas se abrigava estrategicamente no topo do morro aguardando a diminuição da intensidade dos tiros, moradores da comunidade utilizavam as redes sociais para documentar a operação através de vídeos que mostravam a aeronave policial circulando sobre as residências. A Secretaria Municipal de Educação confirmou que quatro unidades escolares da rede pública precisaram suspender suas atividades por precaução, garantindo a segurança de alunos e funcionários diante do conflito armado em curso. Durante o desdobramento da ação, as autoridades conseguiram efetuar a prisão de três pessoas, sendo dois flagrantes e o cumprimento de um mandado judicial, além da apreensão de um arsenal considerável, incluindo fuzis, pistolas com numeração raspada, entorpecentes e equipamentos de comunicação. Apesar da magnitude da operação e da busca intensiva, o principal alvo da investida, Dadá, logrou êxito em sua fuga por meio de passagens secretas na residência onde estava homiziado, abandonando sua família no local. Após a dissipação dos confrontos, os turistas puderam iniciar a descida da trilha sob monitoramento, ainda sob o impacto emocional do ocorrido. O caso reacende o debate sobre a segurança pública em áreas de interesse turístico e a necessidade de protocolos mais eficazes para proteger visitantes durante operações de inteligência em comunidades onde a presença da criminalidade organizada é constante e violenta, impactando diretamente o cotidiano dos cariocas e a imagem da cidade como polo de receptividade internacional





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