Turista se lança nas águas das Cataratas do Iguaçu para recuperar celular e é resgatado

Um visitante do Parque Nacional do Iguaçu mergulhou nas correntezas das cataratas para pegar seu telefone perdido, sendo rapidamente socorrido pelos guardas do parque. O caso, filmado e divulgado nas redes sociais, reacende o alerta sobre os perigos de ignorar as normas de segurança em áreas naturais.

Um turista brasileiro, ao visitar as impressionantes Cataratas do Iguaçu, acabou se aventurando nas águas turbulentas para recuperar o seu telefone celular, que havia sido perdido na margem.

O incidente, que foi registrado em vídeo por outro visitante e rapidamente circulou nas redes sociais, demonstra os riscos que ainda persistem quando se subestima a força natural do local. As cataratas, com quedas que chegam a 80 metros e volume de água de até 1.500 metros cúbicos por segundo, são reconhecidas mundialmente pelo seu espetáculo visual, mas também por sua perigosa correnteza.

O turista - cuja identidade não foi revelada - teria deixado o aparelho muito próximo da borda, quando o vento levou o objeto para dentro da lagoa que forma a base da queda. O atleta amador, ao se deparar com a situação, decidiu mergulhar sem a devida proteção, ignorando os avisos dos guardas do parque e das placas de segurança que indicam a proibição de entrar nas áreas de risco.

O vídeo mostra o homem correndo em direção à água, retirando a camisa e pulando, antes de ser rapidamente arrastado pela corrente. A cena se interrompe quando um guarda do parque, já presente nas proximidades, sai do caminho e tenta afastar o turista, mas o imã da curiosidade foi mais forte.

Felizmente, o mergulho não resultou em ferimentos graves; o visitante foi recolhido por uma equipe de resgate que já era acionada para emergências nas cataratas, a qual utiliza boias de salvamento e helicópteros de apoio quando necessário. O celular, embora submerso, acabou sendo recuperado em condições de funcionamento parcial, graças ao uso de um invólucro impermeável improvisado pelos próprios socorristas.

Especialistas em segurança de áreas naturais alertam que situações como essa são mais comuns do que se imagina e reforçam a importância de respeitar as normas de visitação.

"A força da água nas cataratas é capaz de arrastar até mesmo adultos experientes em poucos segundos", explica o engenheiro civil Carlos Monteiro, que trabalha na manutenção da infraestrutura do parque. "Além do risco de afogamento, há a possibilidade de lesões graves por impacto contra rochas submersas ou atração de correntes secundárias imprevisíveis".

O Parque Nacional do Iguaçu, administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), mantém uma sinalização rigorosa que alerta sobre a proibição de adentrar nas áreas oceânicas e de nadar nas proximidades das quedas. O incidente serve como um lembrete de que a contemplação deve ser feita a distância segura, permitindo que os visitantes desfrutem da paisagem sem colocar a própria vida em risco.

Após o episódio, a direção do parque divulgou um comunicado reforçando as regras de segurança e anunciando a intensificação das patrulhas nas áreas mais vulneráveis durante períodos de alta visitação. A administração também está avaliando a instalação de barreiras físicas adicionais e a ampliação dos pontos de observação, para reduzir a tentação de aproximações indevidas.

Enquanto isso, a história do turista que se arriscou a recuperar o celular acabou por viralizar, gerando debates nas redes sociais sobre a importância da responsabilidade individual em ambientes naturais. Muitos internautas elogiaram a coragem do indivíduo, mas a maioria concordou que a prudência deveria prevalecer. O caso, ainda que encerrado sem maiores tragédias, reforça a mensagem de que a preservação da segurança dos visitantes é tão essencial quanto a preservação do próprio ecossistema das cataratas





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