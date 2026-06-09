Turista pula nas Cataratas do Iguaçu para recuperar celular e pode ser multado

O ICMBilly investiga o ocorrido e pode aplicar multa ou restrição de acesso ao parque. Imagens mostram o momento em que o homem se pendura na passarela e salta nas águas.

Novas imagens divulgadas nesta semana mostram o momento em que um turista pulou nas águas das Cataratas do Iguaçu, no lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

O incidente ocorreu no sábado, dia 6, e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando debates sobre a segurança e o respeito às normas dentro do parque. O homem, cuja identidade não foi revelada, teria pulado para recuperar seu celular, que caiu na água durante um passeio pela passarela da Garganta do Diabo. Nas gravações, é possível vê-lo se pendurando na estrutura metálica, saltando sobre as quedas dágua e, posteriormente, tentando retornar com dificuldade, sendo auxiliado por bombeiros civis do parque.

O Governo Federal, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), já se manifestou sobre o caso. Em nota oficial, o órgão informou que aguarda um relatório detalhado da Urbia Cataratas, concessionária responsável pela gestão do parque, para apurar se o protocolo de segurança foi adequadamente seguido. Dependendo do resultado, o turista pode receber multa, advertência ou até mesmo ter o acesso restrito ao parque nacional.

A administração do parque reforçou que é expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para fotos ou recuperação de objetos. A conduta do visitante, além de colocar sua própria vida em risco, pode comprometer a segurança dos profissionais de resgate e dos demais visitantes. Especialistas em segurança turística destacam que atitudes como essa infelizmente não são isoladas. O parque recebe milhares de visitantes todos os anos, e muitos ignoram as sinalizações e orientações de segurança.

O ICMBio e a Urbia Cataratas mantêm um sistema de gestão de segurança que inclui monitoramento constante, brigadas de emergência e campanhas educativas. No entanto, a responsabilidade individual é fundamental. O incidente reacende o debate sobre a necessidade de punições mais rigorosas para dissuadir comportamentos de risco. Enquanto isso, o parque segue com sua rotina de fiscalização e atendimento, mas alerta que a melhor maneira de aproveitar as belezas naturais é com respeito e consciência.

A Garganta do Diabo, um dos pontos mais emblemáticos do Parque Nacional do Iguaçu, continuará sendo um local de admiração segura para todos aqueles que seguem as regras





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