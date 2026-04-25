Turista danifica Fonte de Netuno em Florença ao escalar monumento em desafio

Uma turista estrangeira foi detida após danificar a Fonte de Netuno em Florença, Itália, ao escalar o monumento como parte de um desafio pré-casamento. Os danos são estimados em 5 mil euros, e o incidente levanta preocupações sobre o aumento do vandalismo em monumentos históricos na cidade.

Uma turista estrangeira causou danos à histórica Fonte de Netuno em Florença , Itália , ao escalar a estrutura como parte de um desafio pré-casamento. O incidente, ocorrido no último sábado, resultou em danos estimados em 5 mil euros e na detenção da mulher de 28 anos.

A turista, cuja identidade e nacionalidade não foram divulgadas, admitiu que foi desafiada por amigos a tocar nas partes íntimas da estátua, um ato que desencadeou a deterioração de elementos da fonte. A Fonte de Netuno, uma obra-prima renascentista criada por Bartolomeo Ammannati em 1559, representa o deus romano do mar em uma carruagem puxada por cavalos e é um símbolo icônico da cidade.

A inspeção realizada por especialistas da Fabbrica di Palazzo Vecchio revelou pequenos, mas significativos danos às pernas dos cavalos e ao friso da fonte, áreas que a turista utilizou para se agarrar durante a escalada. Este incidente não é isolado. Florença, um dos destinos turísticos mais populares da Europa, com cerca de 16 milhões de visitantes anuais, tem enfrentado um aumento preocupante em atos de vandalismo e desrespeito ao patrimônio cultural.

Em 2005, a estátua de Netuno já havia sido danificada quando alguém a escalou e quebrou a mão do deus romano. Em 2023, um turista alemão causou danos ao tentar escalar a fonte para tirar uma foto, e um jovem casal tentou escalar uma cópia da estátua de David de Michelangelo.

Mais recentemente, em 2024, um adolescente se escondeu na Catedral de Santa Maria del Fiore e subiu até a cúpula para tirar uma selfie, demonstrando uma tendência alarmante de visitantes que buscam 'desafios' e atenção nas redes sociais à custa da preservação do patrimônio histórico. As autoridades locais expressaram preocupação com essa crescente onda de vandalismo e reforçam a necessidade de maior conscientização sobre a importância de proteger o patrimônio cultural.

A situação levanta questões sobre a eficácia das medidas de segurança existentes e a necessidade de implementar estratégias mais eficazes para dissuadir comportamentos irresponsáveis. Giorgio Caselli, chefe do escritório de belas artes do conselho municipal, destacou que se tornou comum que visitantes escalem monumentos como parte de um 'desafio', muitas vezes buscando visibilidade nas redes sociais. Ele enfatizou a importância de despertar e reparar o senso cívico dos turistas, lembrando-os de que o respeito aos monumentos é fundamental.

A polícia acusou a turista de deterioração de um bem artístico e arquitetônico, mas ela será considerada inocente até que as autoridades judiciais emitam uma decisão final. O incidente serve como um alerta para a necessidade de proteger o rico patrimônio cultural de Florença e garantir que as futuras gerações possam apreciar essas obras de arte e história. A cidade, conhecida por sua beleza e importância cultural, precisa encontrar um equilíbrio entre receber turistas e preservar sua identidade histórica





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