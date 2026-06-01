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Turista americana é encontrada morta em hotel de luxo em São Paulo; Polícia investiga circunstâncias suspeitas

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Turista americana é encontrada morta em hotel de luxo em São Paulo; Polícia investiga circunstâncias suspeitas
Hilde Ann LynnTurista Americana MortaHotel Rosewood São Paulo
📆6/1/2026 3:15 PM
📰JornalOGlobo
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Hilde Ann Lynn, de 40 anos, foi encontrada desacordada em seu quarto no Rosewood São Paulo. No local, havia comprimidos e uma garrafa vazia de vodca. A vítima estava no Brasil para um procedimento estético e havia sido levada a uma UPA dias antes por possível overdose. A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita e o hotel colabora com as investigações.

Uma turista americana de 40 anos, identificada como Hilde Ann Lynn , foi encontrada morta na noite de domingo em um quarto do hotel de luxo Rosewood São Paulo, localizado na região central da capital paulista.

A Polícia Civil do estado investiga o caso como morte suspeita. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava hospedada no estabelecimento desde a última quarta-feira. Um homem que se apresentou como cirurgião plástico responsável pelo procedimento estético que ela realizaria no Brasil procurou a recepção do hotel no domingo após não conseguir contato com ela por telefone.

O médico relatou que Hilde estava no país há cerca de três semanas e que, dias antes, teve que ser levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido a uma possível overdose. Após a falta de resposta na campainha e por telefone, funcionários do hotel decidiram entrar no quarto e encontraram a hóspede desacordada sobre a cama. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local.

No quarto, a polícia encontrou uma garrafa vazia de vodca, um copo caído no chão e vários comprimidos próximos ao corpo da vítima. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) requisitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as causas da morte. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins), que conduz as diligências.

As investigações também apuram um episódio ocorrido na noite anterior à morte, registrado no sistema interno do hotel. Uma funcionária relatou que Hilde e um grupo de amigas foram alvo de reclamações em um dos restaurantes do Rosewood por estarem visivelmente embriagadas e apresentarem comportamento exaltado. Segundo o documento, o grupo realizou demonstrações íntimas em público, evoluindo para uma situação de exposição parcial do corpo, o que causou constrangimento a outros hóspedes.

Em nota, o Rosewood São Paulo afirmou que tem colaborado plenamente com as autoridades desde a constatação do ocorrido, fornecendo todas as informações solicitadas, e que não comentará detalhes adicionais em respeito à privacidade da hóspede, de seus familiares e ao trabalho das autoridades

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