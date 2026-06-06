Tunísia e Bélgica trocam blocos e faltas em partida marcada por chances desperdiçadas

Jogo entre Tunísia e Bélgica foi dominado por finalizações bloqueadas e faltas estratégicas, com destaque para as intervenções de Kevin De Bruyne, Omar Rekik e Jeremy Doku, além de diversas situações de bola parada que mantiveram o placar equilibrado.

O confronto entre Tunísia e Bélgica trouxe momentos intensos e decisivos, ainda que a maioria das finalizações tenha sido interrompida por intervenções defensivas ou faltas.

O atacante tunisiano Omar Rekik tentou converter uma oportunidade em frente ao gol, mas viu seu chute com o pé direito bloqueado após receber assistência de Hazem Mastouri. Pouco depois, o meio-campista belga Kevin De Bruyne cometeu uma falta que impediu a progressão da jogada tunisiana, evidenciando a competitividade entre as duas seleções. Em outra sequência, Adem Arous sofreu uma falta dentro da própria área, reforçando a pressão constante dos belgas na zona defensiva tunisina.

Os belgas também registraram chances de ouro que não se concretizaram. Jeremy Doku, usando o pé direito, finalizou de dentro da área esquerda, mas o chute foi bloqueado pelos defensores tunisianos. Em seguida, Kevin De Bruyne, a partir de fora da área, disparou com o pé direito e viu seu disparo defendido na parte inferior direita do gol, demonstrando a eficácia da linha defensiva tunisina.

A equipe belga ainda sofreu faltas em momentos críticos, como a de Timothy Castagne, que foi derrubado dentro do campo adversário, interrompendo uma promessa de ataque. A partida viu ainda múltiplas oportunidades de bola parada e escanteios a favor da Bélgica, com destaque para o lançamento de Montassar Talbi que resultou em cobrança de escanteio.

Thomas Meunier foi alvo de uma falta na lateral direita, enquanto Khalil Ayari, em nome da Tunísia, sofreu duas faltas, uma na zona defensiva e outra no campo adversário, o que gerou reclamações de ambos os lados. Leandro Trossard tentou finalizar com o pé esquerdo de fora da área após receber passe de Jeremy Doku, mas o tiro foi defendido na ala esquerda do gol.

Para fechar o primeiro tempo, Thomas Meunier recebeu assistência de Amadou Onana e finalizou com o pé direito do lado direito da área, porém a bola foi novamente bloqueada, mantendo o placar sem alterações ao intervalo





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