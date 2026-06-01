Tunísia domina mas não vence: Empate frustrante contra a Áustria

Em um jogo de muitas chances para a Tunísia, que acertou a trave e teve um gol anulado, a Áustria segurou o empate sem gols em partida válida pelas eliminatórias.

Em um jogo eletrizante válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, Tunísia e Áustria se enfrentaram em um duelo que terminou empatado, deixando um gosto amargo para os tunisianos, que dominaram a partida mas não conseguiram converter as chances em gols.

A seleção tunisiana começou pressionando, com destaque para Ismaël Gharbi, que logo nos primeiros minutos teve uma oportunidade perdida ao finalizar com o pé direito de fora da área, mandando a bola por cima do gol. A posse de bola era claramente da Tunísia, que trocava passes no meio-campo e buscava espaços na defesa austríaca. Aos 15 minutos, Anis Ben Slimane tentou um passe em profundidade para Firas Chaouat, mas o atacante foi flagrado em impedimento, frustrando a torcida.

Apesar disso, a Tunísia continuou insistindo, e Hannibal Mejbri mostrou sua habilidade ao dar uma assistência perfeita para Firas Chaouat, que bateu com o pé direito de muito perto e acertou o poste esquerdo, levando um suspiro de alívio dos austríacos. A pressão era constante, e Hannibal Mejbri novamente apareceu, desta vez finalizando de um ângulo difícil da esquerda, mas a bola passou raspando a trave.

O primeiro tempo foi todo da Tunísia, que criou diversas chances, mas pecou na finalização. A Áustria, por sua vez, pouco ameaçou, com apenas uma oportunidade clara: Romano Schmid finalizou com o pé direito do lado direito da área, mas a defesa tunisiana conseguiu bloquear. Aos 40 minutos, Ismaël Gharbi sofreu uma falta na lateral esquerda, que rendeu uma cobrança perigosa, mas a bola foi afastada pela defesa.

No final do primeiro tempo, Rani Khedira também sofreu falta no campo defensivo, interrompendo o ímpio tunisiano. No segundo tempo, a tônica do jogo permaneceu a mesma: Tunísia atacando e Áustria se defendendo. Logo aos 5 minutos, Hannibal Mejbri teve outra chance, finalizando com o pé direito de um ângulo difícil, mas a bola bateu na trave e saiu. A sorte parecia não estar ao lado dos tunisianos.

Ismaël Gharbi continuava sendo o motor do ataque, sofrendo faltas e tentando criar jogadas. Aos 20 minutos, Marceo Sabitzer, da Áustria, teve uma oportunidade rara: recebeu passe de Marko Arnautovic e finalizou com o pé esquerdo de fora da área, obrigando o goleiro a fazer uma defesa difícil, espalmando a bola para escanteio. A Áustria cresceu no jogo após essa chance, mas a Tunísia se manteve organizada na defesa.

Aos 30 minutos, mais uma vez Firas Chaouat esteve perto do gol, mas seu chute foi bloqueado pela zaga. Hannibal Mejbri, em noite inspirada, dava trabalho à defesa austríaca com seus dribles e passes. O técnico tunisiano tentou mexer no time, colocando jogadores mais ofensivos, mas a bola teimava em não entrar. Nos acréscimos, a Tunísia teve um escanteio que quase resultou em gol, mas o arremate de cabeça foi para fora.

O apito final decretou o empate sem gols, um resultado que frustrou os tunisianos, que dominaram o jogo do início ao fim, mas esbarraram na falta de pontaria e na boa atuação do goleiro austríaco. A Áustria, por sua vez, comemorou o ponto conquistado fora de casa, mesmo sem ter criado grandes chances. O jogo foi marcado pela intensidade e pela entrega dos jogadores, mas o placar não refletiu o domínio da Tunísia.

Com esse resultado, ambas as seleções seguem na briga por uma vaga na copa, mas a Tunísia lamenta a oportunidade perdida de sair com a vitória





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tunísia Áustria Futebol Eliminatórias Empate

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ceará e Operário ficam no empate sem gols em jogo movimentado na Arena CastelãoEm partida válida pela 11ª rodada da Série B, Ceará e Operário empataram por 0 a 0 na Arena Castelão. O jogo teve chances para ambos os lados, com destaque para as defesas e cortes do zagueiro José Cuenú, do Operário. O resultado mantém as equipes próximas na tabela.

Read more »

Fluminense abre placar com John Kennedy, mas gol de falta decreta empate diante do CruzeiroJemmes desviou falta cobrada por Matheus Pereira e matou o goleiro Fábio; tricolor entra na pausa para a Copa como terceiro colocado

Read more »

Artur Jorge considera empate injusto após domínio do Cruzeiro contra o FluminenseTécnico do Cruzeiro afirma que equipe merecia a vitória no Mineirão, mas ressalta desgaste físico no segundo tempo. Empate em 1 a 1 mantém Fluminense no G-4 e faz Raposa cair para 11º no Brasileiro.

Read more »

Análise: empate deixa gosto agridoce, mas Fluminense cumpre objetivos e promete mais para segundo semestreProposta diante do Cruzeiro dava indícios de ofensividade, mas a prática mostrou limitações no Mineirão; defesa foi vazada novamente e segue sem oferecer estabilidade

Read more »