Tubarão-branco adulto é capturado em seu habitat natural no Mediterrâneo

Um vídeo inédito capturou pela primeira vez um grande tubarão-branco adulto em seu habitat natural no Mediterrâneo durante a remoção de redes de pesca abandonadas. A descoberta destaca a importância da conservação marinha e oferece uma rara oportunidade para estudar uma espécie criticamente ameaçada.

Um vídeo inédito capturou pela primeira vez um grande tubarão-branco adulto em seu habitat natural no Mediterrâneo . O registro ocorreu durante a remoção de redes de pesca abandonadas , entre a Sicília e a Tunísia, por uma equipe da Ghost Diving .

Esta descoberta, no Dia Mundial dos Oceanos, destaca a importância da conservação marinha e oferece uma rara oportunidade para estudar uma espécie criticamente ameaçada. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

Um comunicado divulgado pela fundação Healthy Seas nesta segunda-feira (8), Dia Mundial dos Oceanos, revelou o que pode ser o primeiro registro subaquático de um grande tubarão-branco adulto em seu habitat natural no Mar Mediterrâneo. As imagens foram captadas pelo mergulhador técnico Derk Remmers durante uma operação de retirada de redes de pesca abandonadas realizada entre a Sicília e a Tunísia por integrantes da organização Ghost Diving, parceira da iniciativa.

Segundo os organizadores, embora avistamentos ocasionais da espécie na superfície já tenham sido relatados na região, encontros filmados por mergulhadores nunca haviam sido documentados. A expedição foi coordenada pela Healthy Seas, fundação internacional dedicada à remoção de redes de pesca perdidas e outros resíduos marinhos, em parceria com a Ghost Diving, organização formada por mergulhadores voluntários especializados na recuperação de equipamentos abandonados no fundo do mar, e a SDSS (Society for Documentation of Submerged Sites), entidade que há mais de duas décadas pesquisa e documenta naufrágios históricos no Mediterrâneo.

O encontro aconteceu enquanto a equipe trabalhava na remoção de redes fantasmas presas a um naufrágio localizado no Estreito da Sicília, uma das áreas mais exploradas pela pesca no Mediterrâneo. Essas redes, abandonadas ou perdidas por embarcações, continuam capturando e matando animais marinhos por anos, representando uma ameaça para espécies que habitam a região. Segundo os organizadores, mergulhos anteriores no local já haviam registrado tartarugas-cabeçudas ameaçadas de extinção e grandes peixes presos aos equipamentos descartados.

O naufrágio funciona como um recife artificial, atraindo diversas espécies marinhas. Quando redes fantasmas ficam presas à estrutura, porém, transformam o ambiente em uma armadilha subaquática para a fauna local. Foi durante a descida para o naufrágio, a cerca de 40 metros de profundidade, que os mergulhadores avistaram o tubarão-branco. Remmers, responsável pelas imagens, afirmou que a cena foi algo que jamais esperava presenciar.

- Estatisticamente, é muito mais provável ganhar na loteria do que encontrar um animal tão icônico debaixo d'água. Você passa décadas mergulhando em naufrágios e removendo redes fantasmas, mas nada te prepara para um momento como este - disse à imprensa.

As imagens foram captadas durante uma operação de retirada de redes de pesca abandonadas - Foto: Reprodução/Ghost Diving- Um encontro com um tubarão subaquático em alto-mar no Mediterrâneo é insano, mas mesmo assim prosseguimos com nosso plano de mergulho para remover as redes do naufrágio, pois este momento mostrou claramente a importância do nosso trabalho. Além da retirada das redes, a missão incluiu a coleta de DNA ambiental (eDNA) e atividades de monitoramento da biodiversidade marinha.

Os pesquisadores afirmam que as análises continuarão nos próximos meses e poderão fornecer novas informações sobre as espécies que utilizam a região como habitat. Para os cientistas envolvidos no projeto, o registro representa uma oportunidade rara de estudar uma espécie criticamente ameaçada de extinção no Mediterrâneo. A maior parte das informações disponíveis sobre tubarões-brancos na região, segundo especialistas, provém de exemplares mortos capturados acidentalmente por operações pesqueiras.

- A maior parte do nosso conhecimento sobre os tubarões-brancos no Mar Mediterrâneo provém de registros de espécimes mortos capturados por operações de pesca. Observações como esta são extremamente valiosas para melhorar a nossa compreensão da distribuição, hábitos e comportamento desta espécie criticamente ameaçada, cuja sobrevivência está em risco devido às atividades humanas - afirmou Carlo Cattano, pesquisador do Centro Marinho da Sicília da Estação Zoológica Anton Dohr





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