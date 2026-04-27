Head Topics

TST anula acordo fraudulento da Egesa Engenharia para proteger patrimônio

Jurídico News

TST anula acordo fraudulento da Egesa Engenharia para proteger patrimônio
TSTEgesa EngenhariaFraude
📆4/27/2026 8:20 PM
📰cartacapital
195 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 98% · Publisher: 73%

Decisão unânime do Tribunal Superior do Trabalho anula acordo judicial entre a Egesa Engenharia e uma advogada, após identificar simulação para blindar bens da empresa de credores. O Ministério Público do Trabalho (MPT) denunciou a manobra.

O Tribunal Superior do Trabalho ( TST ) anulou um acordo judicial mente homologado entre a Egesa Engenharia S.A. e uma advogada, em decisão unânime proferida pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais.

A anulação ocorreu após a constatação de que o processo representava uma simulação orquestrada para proteger o patrimônio da empresa frente a diversas ações judiciais em andamento. A situação teve origem em uma reclamação trabalhista apresentada pela advogada, na qual ela alegava ter prestado serviços advocatícios por um período de quatro anos sem o registro formal em carteira de trabalho, reivindicando uma indenização no valor de 660 mil reais.

A Egesa Engenharia, surpreendentemente, optou por não apresentar qualquer tipo de defesa formal ao processo. Em vez disso, durante a primeira audiência, as partes chegaram a um acordo financeiro de 300 mil reais, oferecendo como garantia de pagamento um imóvel já sobrecarregado com múltiplas penhoras decorrentes de outros processos judiciais.

Essa estratégia, cuidadosamente planejada, visava a criar uma dívida simulada com um terceiro de confiança, com o objetivo de blindar os bens da empresa e dificultar o acesso dos credores legítimos aos valores a que tinham direito. A manobra fraudulenta foi revelada e desmascarada através de uma ação rescisória impetrada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que investigou a fundo as circunstâncias do acordo.

Ao recorrer ao TST, o MPT argumentou de forma contundente que a ausência de resistência por parte da empresa e a aceitação imediata do acordo proposto pela advogada eram indícios claros de que não existia um verdadeiro conflito de interesses entre as partes. Pelo contrário, o MPT sustentou que o acordo representava um abuso do sistema judicial, uma tentativa de manipular a máquina pública para fins ilícitos.

A ministra relatora Liana Chaib, ao analisar o recurso apresentado pelo MPT, destacou uma série de “fatos peculiares” que não seriam encontrados em ações trabalhistas legítimas. Entre esses fatos, ressaltou-se que a advogada continuou a prestar serviços para a Egesa Engenharia mesmo após a data da suposta dispensa que motivou a reclamação trabalhista.

Além disso, a ministra Chaib enfatizou o histórico judicial da empresa, que possui um elevado número de processos em andamento, com pelo menos 164 ações na Justiça do Trabalho e 81 na Justiça comum. Esse cenário reforça a suspeita de que a empresa estava deliberadamente tentando esvaziar seu patrimônio para evitar o pagamento de dívidas e obrigações legais.

A decisão do TST representa um importante precedente na luta contra fraudes e simulações processuais, reafirmando o compromisso do Poder Judiciário com a defesa da legalidade e da justiça. O caso da Egesa Engenharia S.A. serve como um alerta para a necessidade de vigilância e rigor na análise de acordos judiciais, especialmente aqueles que envolvem empresas com histórico de litígios e dificuldades financeiras.

A utilização de artifícios fraudulentos para proteger o patrimônio empresarial em detrimento dos direitos de trabalhadores e outros credores é uma prática condenável que não pode ser tolerada. A anulação do acordo pelo TST demonstra que o Poder Judiciário está atento a essas manobras e disposto a punir os responsáveis. A decisão também reforça a importância da atuação do Ministério Público do Trabalho na defesa dos interesses da sociedade e na fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista.

A investigação minuciosa do MPT foi fundamental para desmascarar a simulação e garantir que a empresa seja responsabilizada por suas ações. A complexidade do caso, envolvendo a criação de uma dívida fictícia e a utilização de um imóvel já sobrecarregado com penhoras, demonstra a sofisticação das estratégias utilizadas pela Egesa Engenharia para tentar evitar o pagamento de suas dívidas.

A decisão do TST, ao anular o acordo e abrir caminho para a retomada da análise do caso, representa uma vitória para a justiça e para todos aqueles que buscam a garantia de seus direitos

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

cartacapital /  🏆 10. in BR

TST Egesa Engenharia Fraude Simulação Acordo Judicial

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danilo analisa empate e elogia trabalho de Franclim: 'Está ajudando bastante'Danilo analisa empate e elogia trabalho de Franclim: 'Está ajudando bastante'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »

Microsoft oferece aposentadoria antecipada a 7% da força de trabalho em meio a foco em IAMicrosoft oferece aposentadoria antecipada a 7% da força de trabalho em meio a foco em IAA Microsoft está oferecendo um programa de aposentadoria antecipada voluntária para cerca de 7% de seus funcionários nos EUA, refletindo uma tendência de reestruturação no setor de tecnologia devido ao avanço da inteligência artificial. A empresa busca otimizar recursos e investir em IA, seguindo os passos de outras gigantes como Meta e Amazon.
Read more »

Aprovação de PECs sobre jornada de trabalho levanta preocupações com impacto econômicoAprovação de PECs sobre jornada de trabalho levanta preocupações com impacto econômicoExecutivo e Legislativo avançam com propostas que alteram a escala de trabalho 6x1, com críticas sobre o timing eleitoreiro e possíveis consequências negativas para a economia, como aumento de custos para empresas e risco de demissões.
Read more »

Vitor Kley lança EP e revela se trabalho simboliza encerramento de faseVitor Kley lança EP e revela se trabalho simboliza encerramento de faseCantor apresenta faixas inéditas, que ficaram de fora de álbum anterior, em 'O Que Sobrou Das Pequenas Grandes Coisas'
Read more »

Inglês no trabalho: timing e clareza valem mais que vocabulárioInglês no trabalho: timing e clareza valem mais que vocabulárioSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Coibir furto de cabos exige trabalho de inteligência para mapear receptadoresCoibir furto de cabos exige trabalho de inteligência para mapear receptadoresCrime mais que triplicou no Brasil, e prejuízo quase dobrou. Polícia tem de se concentrar nos ferros-velhos
Read more »



Render Time: 2026-04-27 23:20:05