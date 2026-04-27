TST anula acordo fraudulento da Egesa Engenharia para proteger patrimônio

Decisão unânime do Tribunal Superior do Trabalho anula acordo judicial entre a Egesa Engenharia e uma advogada, após identificar simulação para blindar bens da empresa de credores. O Ministério Público do Trabalho (MPT) denunciou a manobra.

O Tribunal Superior do Trabalho ( TST ) anulou um acordo judicial mente homologado entre a Egesa Engenharia S.A. e uma advogada, em decisão unânime proferida pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais.

A anulação ocorreu após a constatação de que o processo representava uma simulação orquestrada para proteger o patrimônio da empresa frente a diversas ações judiciais em andamento. A situação teve origem em uma reclamação trabalhista apresentada pela advogada, na qual ela alegava ter prestado serviços advocatícios por um período de quatro anos sem o registro formal em carteira de trabalho, reivindicando uma indenização no valor de 660 mil reais.

A Egesa Engenharia, surpreendentemente, optou por não apresentar qualquer tipo de defesa formal ao processo. Em vez disso, durante a primeira audiência, as partes chegaram a um acordo financeiro de 300 mil reais, oferecendo como garantia de pagamento um imóvel já sobrecarregado com múltiplas penhoras decorrentes de outros processos judiciais.

Essa estratégia, cuidadosamente planejada, visava a criar uma dívida simulada com um terceiro de confiança, com o objetivo de blindar os bens da empresa e dificultar o acesso dos credores legítimos aos valores a que tinham direito. A manobra fraudulenta foi revelada e desmascarada através de uma ação rescisória impetrada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que investigou a fundo as circunstâncias do acordo.

Ao recorrer ao TST, o MPT argumentou de forma contundente que a ausência de resistência por parte da empresa e a aceitação imediata do acordo proposto pela advogada eram indícios claros de que não existia um verdadeiro conflito de interesses entre as partes. Pelo contrário, o MPT sustentou que o acordo representava um abuso do sistema judicial, uma tentativa de manipular a máquina pública para fins ilícitos.

A ministra relatora Liana Chaib, ao analisar o recurso apresentado pelo MPT, destacou uma série de “fatos peculiares” que não seriam encontrados em ações trabalhistas legítimas. Entre esses fatos, ressaltou-se que a advogada continuou a prestar serviços para a Egesa Engenharia mesmo após a data da suposta dispensa que motivou a reclamação trabalhista.

Além disso, a ministra Chaib enfatizou o histórico judicial da empresa, que possui um elevado número de processos em andamento, com pelo menos 164 ações na Justiça do Trabalho e 81 na Justiça comum. Esse cenário reforça a suspeita de que a empresa estava deliberadamente tentando esvaziar seu patrimônio para evitar o pagamento de dívidas e obrigações legais.

A decisão do TST representa um importante precedente na luta contra fraudes e simulações processuais, reafirmando o compromisso do Poder Judiciário com a defesa da legalidade e da justiça. O caso da Egesa Engenharia S.A. serve como um alerta para a necessidade de vigilância e rigor na análise de acordos judiciais, especialmente aqueles que envolvem empresas com histórico de litígios e dificuldades financeiras.

A utilização de artifícios fraudulentos para proteger o patrimônio empresarial em detrimento dos direitos de trabalhadores e outros credores é uma prática condenável que não pode ser tolerada. A anulação do acordo pelo TST demonstra que o Poder Judiciário está atento a essas manobras e disposto a punir os responsáveis. A decisão também reforça a importância da atuação do Ministério Público do Trabalho na defesa dos interesses da sociedade e na fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista.

A investigação minuciosa do MPT foi fundamental para desmascarar a simulação e garantir que a empresa seja responsabilizada por suas ações. A complexidade do caso, envolvendo a criação de uma dívida fictícia e a utilização de um imóvel já sobrecarregado com penhoras, demonstra a sofisticação das estratégias utilizadas pela Egesa Engenharia para tentar evitar o pagamento de suas dívidas.

A decisão do TST, ao anular o acordo e abrir caminho para a retomada da análise do caso, representa uma vitória para a justiça e para todos aqueles que buscam a garantia de seus direitos





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