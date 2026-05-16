TSG Hoffenheim 0-2 Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach venceu o TSG Hoffenheim por 2-0.

Falta cometida por Albian Hajdari (TSG Hoffenheim) 26' Finalização defendida no centro superior do gol. Hugo Bolin ( Borussia Mönchengladbach ) finalização com o pé direito de fora da área.

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) sofre uma falta no campo adversário. Finalização defendida no centro superior do gol. Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) de cabeça do meio da área. Assistência de Kevin Stöger com um cruzamento.

Finalização bloqueada, Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) finalização com o pé direito do lado direito da área. Falta cometida por Tim Lemperle (TSG Hoffenheim). Gol! Borussia Mönchengladbach 2, TSG Hoffenheim 0.

Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) finalização com o pé esquerdo do meio da área acertando no centro do gol depois de um contra-ataque. Oportunidade perdida Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Yannik Engelhardt depois de um contra-ataque. Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach) sofre uma falta no campo defensivo.

Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) sofre uma falta no campo defensivo. Impedimento, Borussia Mönchengladbach. Kevin Stöger tentou um passe em profundidade que encontrou Haris Tabakovic em posição irregular. Gol!

Borussia Mönchengladbach 1, TSG Hoffenheim 0. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) finalização com o pé direito do meio da área no canto inferior esquerdo. Assistência de Wael Mohya. Finalização bloqueada, Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) finalização com o pé direito do lado direito da área.

Assistência de Yannik Engelhardt. Finalização defendida em direção ao centro do gol. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Fisnik Asllani.

Finalização bloqueada, Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Bazoumana Touré. Wouter Burger (TSG Hoffenheim) sofre uma falta no campo defensivo. Falta cometida por Wouter Burger (TSG Hoffenheim). Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach) sofre uma falta no campo defensivo





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