TSE mantém inelegibilidade de ex-governador do Rio, mas rejeita cassação de diploma

O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou recurso da defesa e manteve a condenação por uso indevido de estrutura pública na campanha de 2022. Por 5 votos a 2, rejeitou também a cassação do diploma.

O Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) rejeitou, por unanimidade, o recurso apresentado pela defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, que buscava anular a condenação por uso indevido da estrutura da Fundação Ceperj e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) durante a campanha eleitoral de 2022.

Segundo o entendimento da Corte, houve utilização indevida de cargos e recursos públicos para fortalecer apoios políticos no período eleitoral. A decisão mantém a inelegibilidade do ex-governador, mas não determinou a cassação de seu diploma, por 5 votos a 2. O diploma é o documento que formaliza a eleição de um candidato ao cargo público. A discussão ocorre em meio a um debate sobre o modelo de eleição para o mandato-tampão no estado, se direta ou indireta.

Na mesma sessão, o ministro Floriano Azevedo Marques defendeu que a cassação do diploma deveria ser mandatória, uma vez que o ex-governador foi condenado por abuso de poder político e econômico. Ele afirmou que, enquadrando a conduta como abuso de poder, é de se impor a repressão firme às práticas e, como consequência inescapável, a cassação do diploma é imperiosa.

Floriano também defendeu que a Corte reconhecesse a ineficácia da renúncia apresentada pelo ex-governador na véspera da retomada do julgamento, alegando que teve o inegável propósito de influenciar o desfecho do caso e evitar a cassação do diploma. Esse entendimento, contudo, ficou vencido. A ministra Ana Estela Aranha concordou com a manutenção da inelegibilidade, mas divergiu quanto à cassação do diploma, sustentando que houve contradição interna e omissão involuntária dos votos registrados no julgamento anterior.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) havia pedido a cassação do diploma, argumentando que a definição poderia repercutir na discussão em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a forma de escolha do futuro ocupante do cargo. A defesa do ex-governador alegou irregularidades processuais e pediu a anulação do julgamento por suposta violação aos princípios da publicidade e paridade de armas.

A defesa afirmou que o TSE não apontou de forma clara as provas que demonstrariam a participação direta ou a anuência do então governador nas irregularidades investigadas. O debate jurídico também gira em torno da caracterização da vacância do cargo. Pela legislação, quando a vaga decorre de causa eleitoral e ocorre a mais de seis meses do fim do mandato, a eleição deve ser direta.

Por outro lado, quando a vacância acontece por motivo não eleitoral e restam mais de seis meses para o término do mandato, os estados podem definir o modelo de escolha. No Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa (Alerj) aprovou uma lei que prevê eleição indireta pelos deputados estaduais nessa hipótese. A validade dessa regra também está sob análise do STF.

Os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Antônio Carlos Ferreira e Kassio Nunes Marques formaram a maioria contra a cassação do diploma, enquanto Floriano Azevedo Marques e Ana Estela Aranha foram vencidos. O julgamento reforça a inelegibilidade, mas mantém o ex-governador com o diploma, o que pode influenciar o cenário político no estado





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