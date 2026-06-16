TSE é referência internacional em eleições e Brasil espera mais de 100 observadores

A diretora do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou que o Brasil é uma referência internacional em termos eleitorais e que a expectativa é de que mais de 100 observadores de vários países venham ao Brasil para acompanhar o pleito de outubro.

A diretora do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) afirmou que não há um aumento na curiosidade sobre o sistema de urnas eletrônicas no Brasil . Ela destacou que o interesse em observar o processo eleitoral é grande e que o Brasil é uma referência internacional em termos eleitorais.

A diretora também mencionou que a expectativa é de que mais de 100 observadores de vários países venham ao Brasil para acompanhar o pleito de outubro. Além disso, a magistrada integrou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e presidiu a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Ela também atuou na elaboração do Estatuto da Mulher Diplomata da Associação das Mulheres Diplomatas do Brasil.

Outros temas relacionados a eleições e justiça eleitoral também estão em destaque, incluindo a possibilidade de tensão se a Itália negar nova extradição de Zambelli, a atuação do Partido dos Trabalhadores (PT) em defesa de Lula e a negativa de Kassio a participar de uma proposta de delação de Vorcaro





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