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TSE divulga distribuição do Fundo Eleitoral para os partidos

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TSE divulga distribuição do Fundo Eleitoral para os partidos
TSEFundo EleitoralPartidos Políticos
📆6/4/2026 3:58 AM
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a distribuição dos R$ 4,9 bilhões reservados no Orçamento 2026 para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como "Fundo Eleitoral".

O Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) divulgou a distribuição dos R$ 4,9 bilhões reservados no Orçamento 2026 para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como " Fundo Eleitoral ".

O fundo foi criado em 2017 como alternativa ao financiamento de campanhas por empresas privadas. Os recursos são distribuídos com base no número de deputados federais e senadores eleitos pelas siglas na última eleição. Cada partido deve definir critérios de distribuição às candidatas e aos candidatos, respeitando a cota por gênero e raça. O plano deve ser homologado pelo TSE.

O Partido Liberal (PL) foi a sigla com maior valor destinado, cerca de R$ 881,7 milhões. Em seguida, aparece o Partido dos Trabalhadores (PT), com aproximadamente R$ 615,4 milhões, e o União Brasil, com cerca de R$ 526,2 milhões. Juntas, os três partidos concentram cerca de 40% do Fundo Eleitoral. A distribuição dos recursos é feita em parcela única aos diretórios nacionais dos partidos, de acordo com os critérios estabelecidos.

Os partidos devem aplicar a verba exclusivamente no financiamento das campanhas eleitorais e prestar contas de cada gasto. Em caso de sobras, o dinheiro volta para a conta do Tesouro Nacional. Caso algum partido opte por não receber o fundo eleitoral, o valor destinado a ele também será devolvido aos cofres públicos

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